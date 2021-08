El cineasta Allan Fis era adolescente cuando leyó el relato de los Monstruos de los Páramos, que cuenta la historia de una mujer y un hombre que en los 60´s asesinaron a varios niños, abusados sexualmente algunos, y quedó impactado.

El cineasta cuenta que siempre había sentido curiosidad por las parejas en hechos delictivos, y la más conocida de estas es la de Bonnie & Clyde, los ladrones estadounidenses de principios del siglo XX. Que fueron los enemigos públicos número uno en dicho país.

Empecé a investigar más de cómo era en México y encontré casos parecidos, empezando por la impunidad que conocemos y que no es de ahora sino de años atrás, dijo el realizador

Fue por el interés en este tipo de historias que surgió Aniela, su ópera prima que se encuentra en el Feratum, Festival Internacional de Cine Fantástico, edición virtual gratuita en Cinépolis Click, la cual cuenta la historia una pareja de asesinos, justos por un amor con fetiches, que cae en la paranoia al saber que una de sus víctimas sigue viva, mientras que al mismo tiempo, tres jóvenes violan mujeres, burlándose de la justicia.

Paulina Olvera, Oscar Ganem, Mónika Rojas, César Kancino, Ismael Osorio y Bernardo Leyva integran el elenco de esta película de horror y suspenso, rodado en locaciones del Estado de México y la Ciudad de México.

En toda la producción me hice la pregunta sobre qué tanto aportaría (la historia), qué tal si da la idea equivocada e inspira a cometer eso; me centré en los asesinos más que en las víctimas, quería explicarme por qué hacen eso. La psicopatía, que es el tema, nos rebasa como sociedad, no sólo se ve a la pareja, sino que hay otros actores (personajes) que son así, estuvimos estudiando con mucho cuidado todo, respetando y sobre todo, sensibilizándonos al respecto, señaló Fis

La pelicula Aniela costó cinco millones de pesos, mucho en especie, lo que hizo que fuera hasta seis veces menos que el presupuesto normal para una película tradicional.

La producción estuvo en manos de The Basulto Company, La Bacanal Films, Gran Número Once Producciones, Liebsted Films, Fro zen Fenix Films Vaw Studio.

Después de haber sido presentada en Feratum se espera que Aniela llegue a salas comerciales y plataformas, ya que el hecho de que llegue a cines se complica por la cuarentena.

Puedo decir que la realidad supera la ficción, la historia de los personajes, del ambiente, fue muy largo, tuvimos muchas referencias internacionales y cuando llegó el momento tropicalizamos un poco lo que encajaba y muchas veces vimos que eso, aquí en México, empeoraba, concluye Fis.