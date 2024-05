Analista libanés insinúa que un hijo del líder espiritual Jamenei está detrás de la «eliminación» del presidente Raisi

Un analista político libanés que presenta noticias en el canal «Spot Shop», que además es especialista en asuntos del Golfo Pérsico, Abdul Jalil al-Said, dijo al sitio de noticias «Lebanon Debate», que hoy hay dos focos de poder principales que gobiernan en Irán. Uno de ellos es Mochtabá Alí Jamenei, hijo del líder espiritual de ese país.

En una entrevista con «Spot Shop» en el marco del programa «Punto de Vista», dijo a al-Said, «Hablé días antes del accidente del helicóptero del conflicto entre el presidente iraní, Ebrahim Raisi, y el hijo del líder espiritual de Irán, Mojtabá Alí Jamenei, y tras la muerte del mandatario, veo que el 90% del camino para ocupar el cargo de su padre, es decir como líder espiritual de la República Islámica de Irán, está pavimentado, y… los desafío a que tengan una opinión diferente».

El analista también al «aire» una pregunta retórica que suscita reflexiones difíciles sobre los motivos del accidente de helicóptero.

«¿Por qué nadie sabe quiénes son los pasajeros de los dos helicópteros que acompañan al que viajaba el presidente iraní?», se preguntó el analista. «¿Por qué no se detuvieron y regresaron a buscar inmediatamente cuando quedó en claro que se había cortado el contacto con su nave?», cuestionó.

Abdul Jalil al-Said expresó: «El régimen iraní no podrá acusar incluso a Burkina Faso del incidente porque esto lo obligaría a responder, y por esto Teherán no acusará al Mossad israelí porque no tendrá obligación de reaccionar».