La guerra entre Rusia y Ucrania adquiere una nueva escala. El grupo hacker Anonymous ha declarado la guerra cibernética a Rusia por los ataques en Ucrania. Aunque no se puede saber a ciencia cierta, debido al anonimato del grupo, una cuenta de Twitter afín ha publicado sus últimos posibles movimientos.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

Según han fijado en su perfil de Twitter: "El colectivo Anonymous está oficialmente en guerra cibernética contra el gobierno ruso", apuntan. Unas horas después anunciaban la caída de varias páginas web gubernamentales.

También han apuntado contra medios de comunicación afines al Gobierno ruso como RT. Los hackers han conseguido tumbar la página web del canal de televisión "de propaganda rusa".

The #Anonymous collective has taken down the website of the #Russian propaganda station RT News. — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

Además, el grupo ha comenzado a difundir en sus redes sociales los posibles futuros movimientos estratégicos rusos. "Rusia planea invadir Kiev antes de 96 horas", apuntaron el jueves por la tarde. Según se desarrollan los acontecimientos, la ofensiva rusa se encuentra cercando Kiev, por lo que la predicción no está errada.

En las últimas horas, han difundido que desde Rusia se preparan para un "bombardeo a gran escala" en Kiev, lo que supondría un serio riesgo para las personas que continúan en la capital ucraniana.

Desde Rusia también se han realizado ciberataques a puntos estratégicos ucranianos como la telefonía o la banca. La guerra moderna también se libra en el ciberespacio.