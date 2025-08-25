Ante el sobreabasto bajan los precios de comida en Gaza

Influencers de Gaza publicaron videos en TikTok informando sobre la comida vendida en los mercados de Gaza. El 21 de agosto de 2025, AbdoShaeheen25 publicó un video que grabó en un mercado concurrido, diciendo que estaba “inundado” de comida y lleno de gente. El 7 de agosto, Nemerajjour publicó un video en el que decía que la gente estaba contenta de que los productos hubieran entrado en la Franja de Gaza y que los precios hubieran bajado. Mostrando un paquete de queso feta, explicó que antes se vendía por 70-100 NIS, pero que ahora el precio había bajado a 10 NIS.

AbdoShaeheen25: “Después de cuatro meses de hambre, hermanos míos, los productos están inundando el mercado. Hablo de productos que faltaban desde hacía mucho tiempo y que ahora están disponibles. Solo nos falta carne y fruta. El mercado está a rebosar de gente”. […]

Nemerajjour: «Después de mucho tiempo, el queso feta ha vuelto a los mercados de Gaza. Este producto costaba entre 70 y 100 NIS, y hoy se vende por 10 NIS. No puedo expresar la alegría que sienten los gazatíes por la llegada de estos productos y su bajada de precio».


