Sapir Berman hizo historia en el deporte el lunes, al arbitrar un partido de futbol de la primera división israelí por primera vez desde que salió del armario como transexual.

"Este es el primer paso de un largo y maravilloso viaje. Sapir, estamos orgullosos de hacerlo contigo", tuiteó la Asociación de Futbol de Israel antes de la contienda entre el Beitar Jerusalén y el Hapoel Haifa.

En una conferencia de prensa del pasado martes, en la que anunció públicamente su transición, Berman, que a sus 26 años ya es una de las principales colegiadas de la principal liga de futbol israelí, dijo que siempre se había visto a sí misma como mujer, incluso a una edad temprana.

Berman dijo a los periodistas que los jugadores ya habían empezado a utilizar el femenino hebreo cuando se dirigían a ella.

We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender❗

We are so proud 🇮🇱🏳️‍⚧️@UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/qtAa9POOQA

— ISRAEL FA (@ISRAELFA) April 27, 2021