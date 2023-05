Archivos holandeses que acusan a 300 mil colaboradores nazis se abrirán al público en 2025

El gobierno holandés planea revelar información abierta sobre 300 mil personas que colaboraron con los nazis en un movimiento que podría acelerar el ajuste de cuentas con el historial del Holocausto en los Países Bajos.

En los últimos 70 años, solo los investigadores y familiares de los acusados de colaborar con el nazismo podían acceder a dicha información en poder de los archivos holandeses. Pero la ley que los protege expira en 2025.

En febrero, The War in Court, un consorcio holandés dedicado a preservar la historia, anunció que pondría los registros a disposición en línea cuando expire la ley de privacidad. El esfuerzo atrajo atención adicional esta semana cuando un artículo del New York Times exploró las esperanzas y preocupaciones que tienen las personas en los Países Bajos que tienen una idea de lo que se encuentra dentro del depósito de barrido.

“Es un archivo sensible”, dijo al Times Edwin Klijn, líder del proyecto The War in Cort. “Durante años, todo el tema de la colaboración ha sido una especie de tabú”, agregó. “No hablamos mucho de colaboración, pero ahora estamos 80 años más y es hora de que enfrentemos esta parte oscura de la guerra”.

El gobierno nacional investigó a 300 mil personas por colaborar con los nazis y más de 65 mil de ellas fueron juzgadas en un sistema judicial especial luego del fin de la guerra. Pero fue solo en 2020 que el gobierno holandés se disculpó por no proteger a los judíos durante el Holocausto, mucho después de que otros líderes europeos y los judíos locales solicitaran una disculpa.

El archivo que se abrirá en 2025 ofrecerá acceso generalizado a los archivos de las investigaciones de la posguerra, que los investigadores que usaron afirman que poseen lujo de detalles. Y también podría contener acusaciones falsas. Son 32 millones de documentos que incluyen informes de testigos, tarjetas de membresía del Movimiento Nacionalsocialista Holandés, diarios y peticiones de indulto y fotos. Actualmente, el archivo recibe entre 5.000 y 6.000 solicitudes al año y no puede atender más.