Tras compartir en sus redes sociales las intenciones de iniciarse en la carrera política y buscar ser diputado, el promotor y cantante Ari Borovoy confirmó que sólo se trató de una estrategia para anunciar a la banda que se sumará a la gira del espectáculo “90’s Pop Tour”.

Con más de 96 mil reproducciones de su video, en donde anuncia que se lanzaría por una diputación, incluso lanzando el slogan “Ari Borovoy, contigo yo sí voy”, el cantante agradeció posteriormente la buena respuesta del público, al poner en contexto que durante más de 33 años los fans le han mostrado cariño y acompañamiento en cada uno de sus proyectos.

¡Otro famoso a la política! Ari Borovoy, de OV7, busca ser diputado

En el nuevo video, Ari retoma un par de fragmentos de su video inicial respecto a la supuesta búsqueda de un puesto político este año, sin embargo, ahora aparece acompañado por diversos integrantes de la banda original de Garibaldi.

En el video, Sergio Mayer, quien sí ha estado inmerso en la política como ex diputado y comisionado en cultura, aparece interrumpiendo a Ari diciendo “¿pero de qué estás hablando? No, no, papá, no tienes ni idea de en lo que te vas a meter, olvídate de esto”.

Charly López, quien también aparece en el video junto a sus colegas de escenario, enfatiza que mejor hay que enfocarse en la integración de Garibaldi del “90’s Pop Tour”, en la que será la décimo quinta ocasión en que el espectáculo noventero llega a la Arena Ciudad de México el próximo 16 de junio, en donde estarán Ana Torroja, Benny Ibarra, Erik Rubin, Sentidos Opuestos, Magneto, JNS y Lynda.