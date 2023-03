Ariela Agosín asume la Presidencia de la Comunidad Judía de Chile

Emocionada por convertirse en la primera mujer que liderará la Comunidad Judía de Chile, Ariela Agosin asumió este miércoles 8 de marzo -Día Internacional de la Mujer-, la presidencia de la institución que agrupa a las organizaciones judías del país.

En la ocasión, se comprometió a trabajar, junto al staff y al Directorio, para preservar y fortalecer la vida judía en Chile y reforzar nuestro compromiso colectivo con el desarrollo del país.

Ariela Agosín es una destacada abogada de la Universidad de Chile, que ha trabajado incansablemente por el posicionamiento de la mujer en la industria legal. Es Socia y líder del grupo de litigios de Albagli Zaliasnik. Fue escogida dentro de las 25 mejores litigantes de LATAM por la publicación “Benchmark Litigation” y reconocida «Lawyer of the Year in Intellectual Property», por el ranking Best Lawyers 2020.

Al terminar la reunión de presidentes, en la que definió los desafíos de su mandato, Ariela Agosín, dijo emocionada: “Gracias por su apoyo y confianza. Pondré todo el corazón y la energía para trabajar por la continuidad y la paz de nuestro amado pueblo judío”.

Hoy se inicia un periodo de dos años en que la Comunidad Judía se propone seguir desarrollándose y aportando a nuestro país.