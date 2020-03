Diario Judío México - Yídish en Bruselas

Del 20 de julio al 31 de julio de 2020.

El Instituto de Estudios Judíos (Universidad Libre de Bruselas – Bélgica)

L’Institut d’Etudes du Judaïsme, un importante Centro Europeo de Estudios Judíos, anuncia un programa intensivo en lengua y literatura yiddish «yiddish en el continente» que se celebrará del 20 de julio al 31 de julio de 2020.

El programa está diseñado para:

– Introducir a los estudiantes al idioma yiddish, literatura y cultura.

– Enriquecer el conocimiento existente.

El programa de verano ofrece a los estudiantes cursos intensivos de idiomas que atienden a los niveles primario, intermedio y avanzado. Las clases de idiomas se imparten predominantemente en yiddish. Las clases de la mañana se complementan con una amplia gama de actividades de enriquecimiento del idioma que incluyen:

Taller de canto con Shura Lipovsky – Taller de teatro con Tal Hever-Chybowski – Taller de traducción con Batia Baum – Conferencias sobre temas especializados – Película yiddish – Visitas a sitios judíos (museos, sinagogas, monumentos).

Nuestro personal docente incluye profesores de Bélgica, Francia e Inglaterra:

Helen BEER – University College, Londres – Universidad de Londres (niveles 2 y 3). Tal HEVER-CHYBOWSKY – Maison de la Culture Juive – París (Niveles 1 y 4). Sonia DRATWA-PINKUSOWITZ – Institut d’Etudes du Judaïsme – ULB – Bruselas (niveles 3 y 4). Annick PRIME-MARGULES – Centro Yiddish de París – París (Niveles 1 y 2).

El costo del programa de dos semanas es de 480 euros (o 350 euros para estudiantes universitarios a tiempo completo).

Como las plazas son limitadas, solo las solicitudes con pago completo garantizarán la participación en el programa. Las solicitudes deben recibirse a más tardar el 15 de junio de 2020 y enviarse a la siguiente dirección:

Institut d’Etudes du Judaïsme Séminaire Yiddish 17 Av. F. Roosevelt B- 1050 Bruxelles, o por correo electrónico: [email protected]

Nuestro sitio web: https://iej.site.ulb.be/fr/yiddish

Los pagos deben hacerse a la siguiente cuenta bancaria: Banco ING:

310-1518513-64 Código IBAN: BE29 3101 5185 1364 Código BIC: BBRUBEBB

FORMULARIO DE APLICACIÓN

Nombre, Dirección, País,

Correo electrónico de teléfono y fax

Adjunte una fotocopia de su tarjeta de identificación o pasaporte.

Incluya una breve descripción de su exposición previa al yiddish en una página separada.

[] Al enviar este formulario, acepto que la información ingresada se utilizará para los fines que se describen a continuación.

Condiciones de uso de sus datos personales: al registrarse, acepta que el Instituto de Estudios Judíos retiene y utiliza sus datos personales recopilados en este formulario para mejorar nuestros intercambios. En este caso, usted autoriza al Instituto de Estudios Judíos a comunicarse con usted ocasionalmente si lo considera apropiado para informarle sobre las Clases y actividades de verano en yiddish. Con el fin de proteger la confidencialidad de sus datos personales, el Instituto se compromete a no divulgar, ni transmitir ni compartir sus datos personales con terceros. Solo proporcionaremos a los participantes una lista de direcciones de correo electrónico (infórmenos si no desea estar en esta lista). Durante el seminario, tomaremos una foto grupal que distribuiremos. También tomaremos fotos durante las actividades. Infórmenos si no desea que estas fotos se compartan fuera del grupo. Para conocer y ejercer sus derechos, en particular para retirar el consentimiento para el uso de sus datos recopilados mediante este formulario, escríbanos a [email protected].

Becas

El Instituto de Estudios Judíos ofrece becas a estudiantes de entre 18 y 30 años que deseen participar en la Universidad Yiddish de Bruselas. Hay tres becas disponibles, que cubren la tarifa de inscripción (350 €) Fecha límite para la presentación de la solicitud: viernes 29 de abril de 2020 El formulario de solicitud de beca está disponible por correo electrónico: [email protected]