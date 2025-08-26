Arte saqueado por los nazis descubierto después de 80 años gracias a un anuncio inmobiliario

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Un cuadro robado a un coleccionista judío durante la Segunda Guerra Mundial fue descubierto en Argentina después de que la hija de un alto cargo nazi pusiera su casa en venta.

Más de 80 años después de su robo, “Retrato de una dama”, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi, fue visto colgado sobre un sofá en la sala de estar de la mujer en una fotografía de un anuncio inmobiliario.

El cuadro fue uno de los cientos de cuadros robados o comprados bajo coacción de la colección de Jacques Goudstikker, un exitoso comerciante de arte de Ámsterdam que ayudó a otros judíos a huir de la opresión nazi. El coleccionista murió en el mar mientras escapaba a Gran Bretaña en un carguero y está enterrado en Falmouth.

Al menos 800 piezas de la colección del Sr. Goudstikker fueron robadas por Hermann Goering, jefe de la Luftwaffe y conocido coleccionista de arte.

Unas 200 fueron devueltas a principios de la década de 2000 como parte de una investigación del gobierno neerlandés sobre obras de arte robadas por los nazis. Sin embargo, cientos de ellas, incluido el Retrato de una dama, se perdieron.

El retrato ha sido rastreado hasta la familia de Friedrich Kadgien, asesor financiero de Goering, en una investigación de AD, un periódico holandés.

La revelación se debe a que una de las hijas del nazi puso su casa a la venta, con fotos del interior que muestran la pintura robada publicadas en el sitio web argentino de una inmobiliaria.

La pintura, un retrato de la Condesa Colleoni, figura en la lista internacional de obras de arte perdidas y en la lista oficial holandesa de obras de arte expoliadas por los nazis.

Los expertos han revisado las imágenes compartidas en el sitio web de Robles Casas & Campos, una inmobiliaria especializada en propiedades argentinas de alto valor, y creen que la pintura coincide con las dimensiones y colores conocidos de la obra del pintor italiano.

Antes de aterrizar en Sudamérica, se había infiltrado en Suiza, donde convenció a las autoridades, así como a los funcionarios estadounidenses, de que no era un nazi de verdad.

Los estadounidenses lo describieron como “no un nazi de verdad, sino una serpiente de la más baja calaña” con “grandes activos, [que] aún pueden ser valiosos para nosotros”, según información publicada posteriormente por los archivos de la CIA.

Ahora que se conoce el paradero de la pintura, los descendientes de Goudstikker se disponen a presentar un recurso para recuperarla a través de su abogado estadounidense.

“Mi búsqueda de las obras de arte de mi suegro, Jacques Goudstikker, comenzó a finales de los 90 y no me rendiré”, declaró Marei von Saher, de 81 años, a AD. “Mi familia aspira a recuperar todas las obras de arte robadas de la colección de Jacques y restaurar su legado”.

Los detalles del inventario de obras de arte de Goudstikker se guardaban en un pequeño libro negro que llevó consigo en aquel fatídico viaje de mayo de 1940, cuando los Países Bajos cayeron bajo la ocupación nazi. Se sabe que paseaba de noche en el SS Bodegraven cuando se cayó por una portilla abierta al casco del barco.

El libro fue descubierto por su esposa, Desi, y su único hijo, Edo, quienes finalmente lograron llegar a Estados Unidos.

Por otra parte, investigadores del RCE afirmaron haber localizado otra pintura desaparecida de Abraham Mignon, pintor holandés de naturalezas muertas del siglo XVII, en una página de redes sociales perteneciente a la otra hija de Kadgien.

La pintura de flores también aparece en la lista de obras de arte robadas de la organización, pero sus expertos aún no han localizado a su propietario.