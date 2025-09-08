Ataque en Jerusalén: Las autoridades israelíes arrestan a un sospechoso de haber ayudado a los terroristas

Por:
- - Fuente: Aurora Israel | Visto 128 veces

Las autoridades israelíes arrestaron este lunes a un sospechoso de Jerusalén Este tras el ataque terrorista mortal a tiros en una parada de autobús en el que dos palestinos dispararon contra un grupo de israelíes, asesinando a seis personas, anunció la Policía de Israel en un comunicado.

Ambos atacantes fueron abatidos en el lugar de los hechos por un soldado fuera de servicio y civiles armados.

Las autoridades no dieron más detalles sobre este nuevo sospechoso y se limitaron a decir que su papel en los ataques “está siendo investigado”.


El detenido tiene antecedentes por tratar de introducir en Israel a trabajadores palestinos sin permiso para cruzar, y las autoridades sospechan que ayudó a los dos atacantes a entrar en Jerusalén, según la cadena Kan.

El ataque tuvo lugar en una parada de autobús cerca del asentamiento israelí de Ramot, en Jerusalén Este.

