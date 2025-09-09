Ataque preciso contra líderes de Hamás en Catar.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirman que llevaron a cabo un ataque preciso contra los principales líderes de Hamás responsables de la masacre del 7 de octubre en Qatar.
Israel utilizó inteligencia precisa para evitar daños a civiles, apuntando solo a los cerebros del asesinato masivo.
Bien, esta podría ser la lista de Hamás alcanzados en este ataque: Hussam Badran
- Musa Abu Marzouk
- Zóhar Jibrin
- Jalil al-Jaya
- Jaled Meshal
Según diversas fuentes, aviones de reconocimiento estadounidenses y británicos estuvieron sobre la zona antes del ataque.
Artículos Relacionados: