Ataque preciso contra líderes de Hamás en Catar.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirman que llevaron a cabo un ataque preciso contra los principales líderes de Hamás responsables de la masacre del 7 de octubre en Qatar.

Israel utilizó inteligencia precisa para evitar daños a civiles, apuntando solo a los cerebros del asesinato masivo.


Bien, esta podría ser la lista de Hamás alcanzados en este ataque: Hussam Badran

  • Musa Abu Marzouk
  • Zóhar Jibrin
  • Jalil al-Jaya
  • Jaled Meshal

Según diversas fuentes, aviones de reconocimiento estadounidenses y británicos estuvieron sobre la zona antes del ataque.

 

