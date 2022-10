El director de B´nai B´rith América Latina, Eduardo Kohn, expresó preocupación por la penetración iraní en el continente en la entrevista realizada en 970 Noticias Primera Edición, y también se refirió a las expresiones de la política argentina Elisa Carrió, quien días atrás indicó que «la penetración iraní en América Latina tiene su base en Montevideo».

«Lo de Uruguay es una advertencia pero está advertido desde hace rato, por eso el avión no entró al Uruguay. Nosotros pensamos que cuando alguien del nivel político de Carrió hace ese tipo de denuncias, está bien. Pero tiene que se cuidadosa y respetuosa con gobiernos republicanos. Desde 1994 cuando fue el atentado a la AMIA, toda América Latina quedó en alerta y Uruguay en particular», indicó Kohn

El representante de la organización recordó que luego de ese episodio, no solo las instituciones que pertenecen a la comunidad judía y a la embajada de dicha nación, instalaron defensas de cemento, algo que despertó críticas en ese momento, acción que se olvidó, relató. Indicó que durante otros gobiernos de Uruguay, cuando la relación con Venezuela era «estrecha», eso alarmaba a Israel y a la comunidad judía en nuestro país.

«La lectura que hicimos nosotros es mucho más amplia. La señora Carrió lo que ha dicho es no solo tener cuidado en Uruguay, sino algo mucho más genérico. Cuidado con Chile que desde el mes de julio se encuentran investigando a un avión que dice Conviasa pero que en realidad pertenece a Mahan Air, que llevó armas durante muchos años y fue sancionado por Estados Unidos, cambió el nombre y se desvió un avión para Venezuela de esa aerolínea», dijo Kohn.

Kohn acotó que hace dos días se solicitó desde Argentina la detención a uno de los criminales del atentado a la AMIA, que hoy día es vicepresidente de Irán. Remarcó que dicha petición no tuvo respuesta, y que Interpol no puede hacer nada, remarcó.

«Interpol no puede hacer nada, Catar se burla e Irán hace lo que quiere en cuanto a visitas que están prohibidas con alertas rojas. Hay que tener mucho cuidado, con las bases de Irán, más allá de lo que se pueda haber denunciado de lo que podría haber en Uruguay. Las otras bases están y se encuentran en Venezuela, todos los sabemos y desde allí se reparten pasaportes, eso significa gente de la guardia republicana iraní en estos aviones, también el Bolivia, Nicaragua y Cuba obviamente. Es un peligro para América Latina», enfatizó.