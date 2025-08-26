Australia expulsa al embajador iraní tras vincular a Irán con ataques a la comunidad judía

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El gobierno australiano ha anunciado que expulsará al embajador iraní y legislará para incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organización terrorista, después de que el servicio de inteligencia nacional australiano concluyera que Irán estaba detrás de los ataques contra la comunidad judía australiana.

Esta mañana, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, emitió una declaración televisada en la que describió cómo: «Desde los terribles sucesos del 7 de octubre de 2023, hemos presenciado una serie de atroces ataques antisemitas contra la comunidad judía australiana. La Organización de Inteligencia de Seguridad [OSIS] y la Policía Federal Australiana [AFP] investigarán con prioridad.

«La ASIO ha recopilado suficiente información creíble para llegar a una conclusión profundamente inquietante: el gobierno iraní dirigió al menos dos de estos ataques. Irán ha intentado ocultar su implicación, pero la ASIO considera que estuvo detrás de los ataques contra el Lewis Continental Kitchen en Sídney el 20 de octubre del año pasado y la sinagoga de Melbourne en Israel el 6 de diciembre del año pasado».

Tanto Lewis Continental Kitchen, una tienda kosher en el barrio costero de Bondi, en Sídney, como la sinagoga Addas Israel en Melbourne fueron blanco de ataques incendiarios.

El jefe de la ASIO, Mike Burgess, ha descrito cómo su organización ha descubierto una compleja red de intermediarios y una serie de recortes de prensa utilizados por el CGRI para ocultar su participación en los ataques contra la comunidad judía australiana, afirmando que la ASIO ha investigado docenas de incidentes.

Burgess afirmó que «Irán y sus intermediarios, tanto literal como figurativamente, encendieron las cerillas y avivaron las llamas… existe una conexión directa con que el CGRI está dirigiendo, a través de una serie de recortes de prensa, a personas en Australia para que cometan estos crímenes».

El Primer Ministro Albanese describió los hallazgos como “actos de agresión extraordinarios y peligrosos orquestados por una nación extranjera en suelo australiano. Fueron intentos de socavar la cohesión social y sembrar la discordia en nuestra comunidad. Es totalmente inaceptable y el gobierno australiano está tomando medidas enérgicas y decisivas en respuesta”.

“Hace poco informamos al embajador iraní en Australia que sería expulsado. Hemos suspendido las operaciones en nuestra embajada en Teherán y todos nuestros diplomáticos se encuentran ahora a salvo en un tercer país. También puedo anunciar que el gobierno legislará para incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) como organización terrorista”.

La embajada de Irán ha sido cerrada y, según informes, al embajador del país en Australia, Ahmad Sadeghi, se le han dado siete días para abandonar el país, en lo que se entiende es la primera vez que el país expulsa a un embajador desde la Segunda Guerra Mundial.

El Primer Ministro australiano continuó describiendo cómo había dicho en repetidas ocasiones que el pueblo australiano desea dos cosas. Quieren que cesen las matanzas en Oriente Medio y no quieren que el conflicto de Oriente Medio se extienda aquí. Irán ha buscado precisamente eso.

El presidente del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano [ECAJ], Daniel Agion, declaró:

“La comunidad judía australiana agradece profundamente a los hombres y mujeres de la AFP, la ASIO y las fuerzas policiales estatales por su firme enfoque y dedicación para investigar estos ataques, llevar a los perpetradores ante la justicia y proteger a todos los australianos del terrorismo.

“Estos ataques, instigados por el régimen iraní, constituyen un ataque contra nuestra nación y nuestra soberanía. Como australianos, estamos indignados por que un actor extranjero haya perpetrado actos de terrorismo en nuestro territorio. Ante todo, estos ataques se dirigieron deliberadamente contra judíos australianos, destruyeron una casa sagrada, causaron daños millonarios y aterrorizaron a nuestra comunidad.”

Las cifras de ECAJ han confirmado previamente que los ataques antisemitas contra la comunidad judía australiana se han disparado desde el 7 de octubre de 2023, con más de 2000 incidentes antisemitas en el país desde esa fecha hasta octubre de 2024.

“Durante muchos años, hemos advertido sobre la amenaza que representa el régimen iraní”, declaró Agion.

“Este no es un régimen que simplemente subyuga a sus propios ciudadanos y libra una guerra en Oriente Medio a través de sus aliados. Ha demostrado constantemente su disposición y capacidad para financiar y orquestar el terrorismo en todo el mundo. El órgano del régimen directamente responsable de esto es el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). El CGRI es una organización terrorista.

“Los enemigos de Israel son los enemigos de Australia. Esto es evidente”. El mismo régimen que ayudó a planear las atrocidades del 7 de octubre, ordenó a Hezbolá abrir un segundo frente contra Israel, atacó a Israel directamente con misiles balísticos y amenazó con la aniquilación nuclear, es responsable de planear y ejecutar ataques criminales contra Australia.

El presidente de la principal organización judía de Australia continuó afirmando: «El régimen iraní ha demostrado que el antisemitismo es una amenaza no solo para los judíos, sino también para la civilización.

Nuestra comunidad quizás encuentre consuelo en este avance en la investigación y en saber que la habilidad y la dedicación de nuestras fuerzas del orden y de seguridad están ahí para protegernos. Sin embargo, habrá una gran preocupación por haber sido atacados de forma tan cruel y calculada por una fuerza extranjera despiadada y violenta, debido a quienes somos».