Avance innovador en el tratamiento de accidentes cerebrovasculares en Shaare Zedek Medical Center

Una adolescente de Jerusalén que sufrió un raro accidente cerebrovascular mientras estaba en la escuela fue salvada gracias a un complejo procedimiento de cateterismo cerebral realizado en el Shaare Zedek Medical Center.

El equipo multidisciplinario del hospital identificó una obstinada obstrucción en una arteria cerebral mayor, un caso poco común provocado por un tumor en una válvula del corazón. Para salvar su vida, los médicos colocaron un stent que permitió abrir la arteria y eliminar el bloqueo, logrando una recuperación inmediata del movimiento y el habla.

La paciente fue dada de alta con una expectativa de recuperación total, lo que convierte este caso en un ejemplo sobresaliente de la capacidad de Shaare Zedek para ofrecer un diagnóstico rápido e intervenciones de alta complejidad en emergencias neurológicas, reafirmando su liderazgo en la atención de accidentes cerebrovasculares, incluso en pacientes pediátricos.


