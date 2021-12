Imágenes del 'antisemita El incidente, que tuvo lugar en Oxford Street en el centro de Londres, muestra a los hombres gritando amenazas, lanzando insultos y tratando de romper las ventanas mientras los compradores observaban.

Dentro del autobús, se puede escuchar a los pasajeros gritar 'Somos judíos' y 'Ve, vete, conduce' mientras uno de los atacantes se quitaba la zapatilla y comenzaba a golpear el vidrio.

Ninguno de se escucharon sus insultos, pero mientras el vehículo se alejaba, algunos de los hombres lo persiguieron e hicieron gestos obscenos.

La Policía Metropolitana confirmó las imágenes, originalmente compartidas por Jewish Chronicle, está siendo investigado y que el incidente está siendo tratado como un crimen de odio.

Se llamó a los agentes alrededor de las 8:00 p. m. del lunes y se reunieron con los pasajeros en Grosvenor Place después.

El grupo que se muestra en el video no ha sido localizado y no ha habido arrestos.

Las escenas 'viles' fueron condenadas en toda la comunidad judía el miércoles.

Un portavoz de Community Security Trust (CST), una organización benéfica que monitorea los incidentes antisemitas y brinda apoyo de seguridad a los británicos Judíos – dijo: 'Londres es una ciudad donde los judíos deben poder celebrar nuestras festividades y disfrutar de una forma de vida judía abierta y segura.

' Este incidente repugnante va en contra de todo lo que esta ciudad representa y debería ser condenado por todos '.

These are shocking images of an abhorrent attack on a bus carrying #Jewish passengers n Oxford Street at the heart of #London during the festival of #Chanukah.

We are in contact with the victims. @metpoliceuk must investigate and identify suspects. pic.twitter.com/QOkUkKcI2r

— Campaign Against Antisemitism (@antisemitism) December 1, 2021