Ben Ferencz, el último fiscal de los juicios de Nüremberg cumple 103 años el próximo 11 de marzo

Te invitamos a ser parte de un video de felicitación que le mandaremos personalmente de parte del proyecto del Holocausto The Voice of the Silence y Diario Judío

Para participar manda un vídeo corto de máximo 10-15 segundos al:

📱 WhatsApp: +52 7775636436

✉️ Correo: thevoiceofthesilenceproject20@gmail.com

🗓 Fecha límite: 10 de marzo

🗣 De preferencia en inglés pero si no es posible, está bien en español lo subtitularemos

⚠️ Al final del vídeo decir: nombre y país

A Ben tuvimos el honor de entrevistarlo dos veces y es un hombre increíble que a su edad se acuerda de todo lo que vivió. 👏🏼

Si no has visto la entrevista que hicimos The Voice of the Silence con Diario Judío entra en este link (con traducción en español): https://fb.watch/j6245EUU1S/?mibextid=ykz3hl

ℹ️ Más sobre Ben Ferencz

Benjamin Ferencz nació el 11 de marzo de 1920 en Csolt, condado de Szatmár, Reino de Hungría, situado cerca de la histórica región de Transilvania (hoy parte de Șomcuta Mare, Rumanía). Ferencz y su familia emigraron de Transilvania a Nueva York en enero de 1921 cuando tenía 10 meses.

Los padres abandonaron Rumania para escapar de la persecución de los judíos húngaros por Rumanía después de que esta obtuviera el control formal de Transilvania y Hungría oriental. El padre era casi analfabeto y apenas podía hablar inglés cuando llegaron a Nueva York. Su padre era zapatero, pero no consiguió trabajo en Estados Unidos porque allí la producción de calzado se hacía con máquinas que él no dominaba. Los padres no eran claramente religiosos, pero la familia se adhirió a las costumbres judías básicas.

Ben Ferencz, estudió leyes en Harvard, estuvo en el ejército americano al final de la Segunda Guerra Mundial, presenciando la liberación de campos de concentración y el día D. Terminando la guerra fue nombrado Fiscal de los juicios de Nüremberg a cargo del caso de los Einsatzgruppen (escuadrones de la muerte de Hitler). Gracias a él se logró hacer justicia en ese caso y es un precursor de leyes internacionales en contra de crímenes de guerra y en contra de la humanidad. Un hombre admirable lleno de luz y vida a sus más de 100 años.