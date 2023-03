Ben Gvir le da a Netanyahu un mes para pasar la reforma de la corte

Después de una noche de disturbios violentos liderados por profesionales financiados por el Departamento de Estado, Netanyahu enfrentó la abrumadora tarea de aprobar el paquete de Reforma Judicial mientras las élites del país comenzaban a cerrar la capacidad de funcionamiento de Israel.

Desde las universidades hasta los hospitales y el aeropuerto, los jefes sindicales comenzaron a mostrarle a Netanyahu lo que sucede cuando la derecha intenta gobernar de verdad. Incluso el abogado de Netanyahu amenazó con dejar de representarlo si seguía adelante con las reformas.

A media mañana se tomó la decisión de congelar las reformas hasta la sesión de primavera de la Knesset. Sin embargo, la mayor parte del gabinete no estuvo de acuerdo. Liderada por Itamar Ben Gvir, el ala derecha del gobierno no apoyaría la decisión de Netanyahu hasta que Ben Gvir obligara al Primer Ministro a firmar un acuerdo escrito que en la sesión de primavera se votará sobre la Reforma Judicial.

Entonces, ¿qué está sucediendo realmente?

Como he escrito antes, el movimiento de protesta de izquierda en Israel está siendo financiado profesionalmente por actores extranjeros. Esto no quiere decir que todos los manifestantes sean profesionales, pero el liderazgo ciertamente está siendo respaldado por el Departamento de Estado de Biden y el Fondo Nuevo Israel de Soros. Su objetivo es derrocar al gobierno derechista debidamente elegido. Si no son capaces de hacer eso, paralizar a Israel sería un buen segundo objetivo.

El hecho es que la izquierda ha estado muriendo durante décadas en Israel, pero se han mantenido en el poder al tomar posiciones importantes como ser los líderes de varios sindicatos, universidades, empresas de comunicaciones y dirigir la Corte Suprema. Netanyahu intentó romperlos por primera vez a principios de la década de 2000 cuando dirigía el Ministerio de Finanzas. Tuvo un gran éxito en la apertura de la economía, pero no pudo eliminarlos de otras posiciones de liderazgo.

Lo que estamos presenciando en Israel es el choque entre dos israelíes: uno interesado en aferrarse al poder para mantener su estilo de vida europeo hueco y el otro mucho más judío que quiere llevar a Israel al siguiente nivel en su desarrollo revigorizando su alma y carácter. El primer paso para hacer esto es recuperar las riendas del poder y luego expulsar la influencia extranjera que ha controlado el Estado durante décadas.

Netanyahu tiene un mes para descubrir cómo atraer a los líderes de la protesta y aplastar su estructura organizativa. Al hacerlo, el gobierno podrá aprobar cada ley en el paquete de Reforma Judicial por sí solo. Si no puede hacer eso, lo más probable es que Ben Gvir se escape dejando colgando a Netanyahu.