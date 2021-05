El Primer Ministro Benjamin Netanyahu, junto con el Ministro de Relaciones Exteriores Gaby Ashkenazi, rindieron un informe sobre el conflicto con Hamás, ante más de 70 embajadores y representantes diplomáticos, entre otros asuntos, los llamó a apoyar a Israel para garantizar la seguridad en el Medio Oriente.

“Yo pienso que todos ustedes deben apoyar a Israel con toda su fuerza. No es solo una cuestión de la seguridad de Israel. Es una cuestión de nuestra seguridad común y de nuestros intereses comunes en el Medio Oriente”, pidió Benjamín Netanyahu.

Durante la reunión en Tel Aviv, el Primer Ministro presentó documentación de los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza, así como la localización de los misiles, cohetes, edificios terroristas, centros de comando e infraestructuras terroristas, así como videos de los disparos de cohetes y misiles contra ciudadanos israelíes y los que dañaron a los residentes de la Franja de Gaza.

“No buscamos este conflicto. De hecho, vemos los orígenes en la cancelación de las elecciones palestinas. Hamás estaba seguro de que ganaría un poder considerable y cuando vio que estas elecciones no se llevarían a cabo, busco utilizar la ceremonia del Día de Jerusalén y los eventos de ese día, así como los procedimientos judiciales en Sheik Jarrah, para incitar a la violencia para su beneficio político”.

Al dar un contexto de los hechos, el Primer Ministro reconoció que se hizo todo lo posible para evitar que las manifestaciones las cuales comenzaron desde el 9 de mayo en Jerusalén se extendieran, debido a que Hamás incitó la escalada de este conflicto.

“Pero no sirvió de nada. La propaganda continuó. Las mentiras continuaron, El incitamiento continuo, seguido de una escalada sin precedente de misiles lanzados sobre Jerusalén en el Día de Jerusalén. Desde entonces se han disparado casi 4,000 cohetes de Hamás y la Yihad Islámica desde Gaza. Y cerca de una cuarta parte han caído dentro de Gaza. Así es que Hamás no está apuntando solo a nuestra población civil, no le importa si le disparan a su propia gente”.

Ante representantes diplomáticos de los Estados Unidos y la Unión Europea y los embajadores de Rusia, China, Austria, Australia, Japón, Brasil, Canadá e Italia, defendió las acciones de Israel para enfrentar al terrorismo de Hamás.

“Criticar a Israel hace mucho daño a las democracias que luchan contra este mal, porque implica que no se pueden defender, en vez de criticar a perpetradores que cometen crímenes de guerra dobles, que se esconden detrás de civiles. Criticarnos a nosotros motiva a los terroristas y los incentiva. Y esto es algo muy negativo para todos y cada uno de nuestros países”.

El mandatario reiteró que el objetivo principal de las acciones de Israel es degradar las capacidades terroristas de Hamás y hacer todo lo posible para prevenir las muertes de civiles.