El primer ministro Naftali Bennett aseguró a los líderes de las organizaciones judías estadounidenses el viernes que tomaría medidas para reducir el conflicto con los árabes palestinos, informó Barak Ravid de Axiosa.

Según el informe de Ravid, en una llamada de Zoom de 30 minutos con la Conferencia de Presidentes de las organizaciones judías en América del Norte, Bennett comparó el conflicto árabe palestino-israelí con los accidentes de tráfico, diciendo que es imposible eliminarlos por completo pero «es posible tomar medidas para reducir el problema «.

Bennett también dijo a los líderes judíos que cree que una mejor economía y más dignidad para los palestinos pueden mejorar la situación, según dos fuentes que participaron en la llamada.

Al mismo tiempo, el Primer Ministro enfatizó que no quería dar a los palestinos la impresión de que se avecinaba un avance político porque, «cuando no sucede, la decepción puede tener consecuencias negativas». En cambio, enfatizó la estabilidad y dijo que no tomaría ningún paso radical.

Bennett también dijo que no se reuniría con el presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmoud Abbas, debido a la demanda que presentó contra Israel en la Corte Penal Internacional.

«Vengo del mundo de los negocios y si alguien me demanda no voy a ser amable con él», dijo Bennett.

“La Conferencia de Presidentes organizó una conversación muy cálida y productiva con el Primer Ministro Bennett esta mañana antes de la festividad de Rosh Hashaná. Dada la relación de larga data entre la Conferencia de Presidentes y el Primer Ministro, la reunión fue un intercambio de opiniones abierto y significativo «, dijo William Daroff, director ejecutivo de la Conferencia de Presidentes.

Los comentarios de Bennett siguen a la reunión de esta semana entre el ministro de Defensa Benny Gantz y Abbas.

Durante la reunión, Gantz le dijo a Abbas que Israel busca tomar medidas que fortalezcan la economía de la Autoridad Palestina.

También discutieron la configuración de la situación económica y de seguridad en Judea y Samaria y en Gaza. Acordaron seguir comunicándose más sobre los temas que se plantearon durante la reunión.

Un alto funcionario del gobierno criticó posteriormente a Gantz por la reunión con Abbas, diciendo que «solo se preocupa por sus propios intereses políticos» y que «se está comportando como un gobierno dentro de un gobierno».

El miércoles, Gantz reiteró que Bennett estaba al tanto de su reunión con Abbas, y afirmó que él y el Primer Ministro acordaron la política de que la Autoridad Palestina debería fortalecerse para evitar su colapso.