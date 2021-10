El primer ministro Naftali Bennett habló el lunes en la sesión especial de la Knesset en memoria del ex primer ministro Yitzhak Rabin en el 26º aniversario de su asesinato.

“En los 26 años que han pasado desde el asesinato, he regresado muchas veces a esa noche en la Plaza de los Reyes de Israel. Espero que desde el asesinato hayamos aprendido lo peligrosa que es la violencia y cuánto es una clara línea roja. Espero que también sepamos que no podemos silenciar a poblaciones enteras en nuestra sociedad, no podemos difamar a toda una población si un individuo dentro de ese público comete un crimen. Ni la derecha asesinó a Rabin ni los religiosos asesinaron a Rabin. Yigal Amir asesinó a Rabin «, dijo Bennett.

Añadió: «Principalmente espero que hayamos aprendido que si nos vengamos unos de otros, si el odio puede penetrarnos y dividirnos, si las generalizaciones pueden apoderarse del discurso entre nosotros, perderemos todo lo que todos tenemos, y Dios nos prohíba». perderemos nuestro estado. El estado de Israel no es algo natural, no solo debemos trabajar para fortalecer nuestra seguridad en el exterior, sino también para comprender que hemos perdido nuestro hogar desde dentro en el pasado «.

«Después de dos años en el ejército sin una kipá, devolví la kipá a mi cabeza en los días posteriores al horrible asesinato. Sentí que esa era la respuesta adecuada al ataque contra los usuarios de kipá», dijo Bennett.

«Hay dos lecciones que surgen del asesinato, una es que incluso si estás cien por ciento seguro de que tu camino es correcto, hay líneas que no cruzas, pase lo que pase. La violencia está fuera de discusión. La segunda La lección es que los grupos en Israel no deben ser tachados por las acciones de un individuo. El punto es que tenemos que aprender a manejar el debate entre la izquierda y la derecha y cuáles son los límites del debate.

«El gobierno que formamos, mis amigos y yo, hace unos cuatro meses, en realidad está estableciendo una de estas lecciones. Una que fortalece lo que es común, conecta y unifica entre nosotros, y es más grande que cualquier partido. Queremos a todos los israelíes que los ciudadanos se sientan bienvenidos, si tienen representación en la coalición y si no tienen representación en la coalición «, concluyó Bennett.