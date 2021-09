El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, habló con la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, para agradecerle su papel en la aprobación del proyecto de ley de financiación de la Cúpula de Hierro la semana pasada, según un tweet de Gantz.

Today I spoke with Speaker Nancy Pelosi @speakerpelosi. I thanked her for her role in promoting and passing the Iron Dome interceptors funding bill in the House of Representatives last week.

— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) September 29, 2021