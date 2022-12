El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó un nuevo Grupo Interinstitucional de Lucha contra el Antisemitismo. El anuncio se produce tras el reciente aumento de incidentes antisemitas en los Estados Unidos.

«Como ha dejado claro el Presidente Biden, el antisemitismo no tiene cabida en los Estados Unidos», declaró el lunes la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. «Todos los estadounidenses deben rechazar enérgicamente el antisemitismo -incluida la negación del Holocausto- dondequiera que exista», añadió.

Dijo que el Presidente está estableciendo un grupo interinstitucional dirigido por personal del Consejo de Política Interior y del Consejo de Seguridad Nacional «para aumentar y coordinar mejor los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos para contrarrestar el antisemitismo, la islamofobia y las formas conexas de prejuicio y discriminación dentro de Estados Unidos.»

«El Presidente ha encomendado al grupo interinstitucional, como primera tarea, la elaboración de una estrategia nacional para contrarrestar el antisemitismo», declaró la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca. Dijo que esta estrategia «aumentará la comprensión sobre el antisemitismo y la amenaza que representa para la comunidad judía y todos los estadounidenses, abordará el acoso y el abuso antisemita tanto en línea como fuera de línea, tratará de prevenir los ataques e incidentes antisemitas, y fomentará los esfuerzos de toda la sociedad para contrarrestar el antisemitismo y construir una nación más inclusiva.»

«Esperamos con interés trabajar con defensores, líderes de los derechos civiles, la sociedad civil y miembros del Congreso de ambos lados del pasillo para seguir contrarrestando el flagelo del antisemitismo», dijo Jean-Pierre.

La senadora estadounidense Jacky Rosen (D-NV) aplaudió la noticia y dijo que con las comunidades judías aquí en los EE.UU. y en todo el mundo experimentando una epidemia de intolerancia y violencia antijudía, «es necesario un enfoque de todo el gobierno para contrarrestar el flagelo del antisemitismo».

«Me complace ver que el Presidente Biden ha atendido nuestro llamamiento para convocar un grupo interinstitucional y desarrollar una estrategia nacional para combatir el antisemitismo», dijo Rosen. «Las medidas anunciadas hoy contribuirán en gran medida a mejorar la capacidad de Estados Unidos para combatir el antisemitismo, ayudando a mantener la seguridad de las comunidades y a erradicar el odio.»

El anuncio de Biden sigue a una carta bipartidista y bicameral encabezada por el senador Rosen y firmada por 125 colegas del Senado y la Cámara de Representantes en la que se pide el desarrollo de una estrategia nacional unificada para vigilar y combatir el antisemitismo y garantizar una coordinación interinstitucional más estrecha, con el objetivo de adoptar un enfoque que abarque a todo el gobierno.

Ted Deutch, Director General del Comité Judío Americano (AJC) agradeció a Biden «por tomar esta medida audaz en un momento en que una respuesta coordinada del gobierno al antisemitismo y otros odios es más necesaria que nunca.»

«El AJC está dispuesto a ayudar al gobierno de Biden a desarrollar una estrategia nacional para combatir el antisemitismo», dijo. «Los incidentes antijudíos han aumentado a niveles alarmantes en todo EE.UU. Todos debemos unirnos contra este odio y condenarlo continuamente», dijo Deutch. «Es esencial un enfoque de todo el gobierno para que las agencias gubernamentales puedan combatir rápida y eficazmente el odio más antiguo del mundo a medida que se transforma en formas contemporáneas».

Las Federaciones Judías de Norteamérica (JFNA) también elogiaron el anuncio.

«Hemos abogado enérgicamente por una estrategia para erradicar el odio virulento que se dirige contra el pueblo judío y envenena nuestra nación», dijo la organización en un comunicado.

«Este grupo de trabajo es especialmente importante en un momento en que los ataques antisemitas están aumentando a un ritmo alarmante y el discurso del odio en todas sus formas sigue infiltrándose en las redes sociales, las escuelas y el sector empresarial», dijo la JFNA.

La Casa Blanca también organizó una mesa redonda el miércoles para discutir el aumento del antisemitismo en los EE.UU.. El Segundo Caballero Doug Emhoff, que es judío, dirigió el acto. «Estoy orgulloso de ser judío, estoy orgulloso de vivir abiertamente como judío, y no tengo miedo», dijo a los participantes, añadiendo: «Emhoff estuvo acompañado por líderes judíos de la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías, el Comité Judío Americano (AJC), la Liga Antidifamación (ADL), Jabad, el Consejo Nacional de Mujeres Judías (NCJW) y la Unión Ortodoxa (OU), entre otros grupos.

Varios altos funcionarios de la Administración, entre ellos la Embajadora Susan Rice, Asesora de Política Interior de la Casa Blanca, Keisha Lance Bottoms, Asesora Principal del Presidente para el Compromiso Público, Shelley Greenspan, Enlace Judío de la Casa Blanca, y la Embajadora Deborah Lipstadt, Enviada Especial para Vigilar y Combatir el Antisemitismo, representaron a la Casa Blanca.

Emoff comenzó su intervención afirmando que «nuestro país se enfrenta a una epidemia de odio». «La gente ya no dice las partes silenciosas en voz alta, las grita. No podemos normalizar esto. Todos tenemos la obligación de condenar estos actos viles. No debemos permanecer en silencio. No hay una cosa o la otra. No hay dos bandos. Todos debemos estar en contra de esto».

La semana pasada, Aaron Keyak, enviado especial adjunto para vigilar y combatir el antisemitismo en el Departamento de Estado, se comprometió en una conversación con The Jerusalem Post a combatir el auge del antisemitismo.

«Creo que es importante comprender que el antisemitismo es un odio antiguo. Ojalá tuviéramos la respuesta que acabara con el antisemitismo, pero la verdad es que no vamos a acabar con el antisemitismo. La verdad es que el odio a los judíos existe en todas partes, en todos los países, todos los días, en todas las comunidades. Sin embargo, debemos luchar contra él y hacer todo lo que podamos para combatirlo».