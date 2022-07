Con la visita de Joe Biden a Israel, había trascendido que el presidente estadounidense no iba a estrechar manos durante el viaje por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, finalmente esto no sucedió y el mandatario se movió de manera usual.

Justamente eso dejó una de las imágenes más curiosas del paso de Biden por Israel, cuando quedó con la mano en el aire tratando de saludar a Yuval Dayan.

Dayan y otro cantante llamado Ran Danker acababan de interpretar la canción clásica “Lu Yehi” o “Let it Be”, en una ceremonia que marcó la recepción de Biden del más alto honor civil de Israel. Posteriormente, Biden y el presidente israelí, Isaac Herzog, se acercaron a los artistas para agradecerles.

Yuval Dayan, famous singer, BT wouldn't shake hands with the president

Biden seemed to have taken it well. pic.twitter.com/gb3P5akpjT

July 14, 2022