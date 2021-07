El presidente Joe Biden ha tenido cuatro hijos, pero está claramente impresionado por las madres que crían más.

En una reunión con el presidente saliente de Israel, Reuven Rivlin, en la Casa Blanca el lunes, Biden se arrodilló ante el jefe de la oficina de Rivlin, una mujer ortodoxa haredí llamada Rivka Ravitz, en deferencia al hecho de que tiene 12 hijos.

Behind the scenes at the @WhiteHouse: President Biden knelt down before Rivka Ravitz, President Rivlin's chief of staff, after finding out she is the mother of 12 children. pic.twitter.com/XtvBx9IPhG

— Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) July 2, 2021