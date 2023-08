Bradley Cooper desata polémica por su prótesis de nariz para encarnar a un director judío

El actor Bradley Cooper ha suscitado la polémica en las redes sociales por la prótesis de nariz que utiliza para encarnar al director de orquesta estadounidense Leonard Bernstein (1918-1990) en la película “Maestro”, pese a que los hijos del compositor y pianista judío lo defendieron este miércoles.

Cooper, que no solo actúa en el filme de Netflix, sino que también es su productor y coguionista, está siendo el blanco de numerosas críticas en internet tras el estreno del primer tráiler de la cinta.

Hay quienes incluso lo han tachado de antisemita por haber elegido llevar narices falsas tanto para su papel, como para el de la actriz Carey Mullingan, quien interpreta a Felicia Montealegre, esposa de Bernstein.

Ante este revuelo, los hijos de director de orquesta, Jamie, Alexander y Nina, afirmaron hoy que están “perfectamente de acuerdo” con la decisión de Cooper de “usar maquillaje para ampliar el parecido” con su padre y consideran que, de estar vivo, el propio músico también lo estaría.

Discover the fearless love story between cultural icon Leonard Bernstein and Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Maestro — starring Carey Mulligan and Bradley Cooper — is in select theaters November 22 and on Netflix December 20. pic.twitter.com/fWT2YoRzef — Netflix (@netflix) August 15, 2023

Discover the fearless love story between cultural icon Leonard Bernstein and Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

Maestro — starring Carey Mulligan and Bradley Cooper — is in select theaters November 22 and on Netflix December 20. pic.twitter.com/fWT2YoRzef

— Netflix (@netflix) August 15, 2023

“Nos rompe el corazón ver cualquier tergiversación o malentendido de sus esfuerzos (de Cooper). Da la casualidad de que Leonard Bernstein tenía una nariz grande y bonita”, escribieron en un comunicado difundido en las redes sociales.

Los familiares explicaron que han participado en el proceso de toma de decisiones durante la realización de la película y subrayaron el “profundo respeto” y “amor” de Bradley para retratar a su padre y su madre.

“Maestro” es un drama romántico biográfico, escrito por Cooper y Josh Singer (“Spotlight”), que sigue la vida del compositor y director de Massachusetts, centrándose en su matrimonio con Montealegre.

El filme, que tiene entre sus productores a Steven Spielberg y Martin Scorsese, se proyectará en el Festival de Cine de Venecia en septiembre, antes de su estreno en salas en noviembre y su llegada a Netflix el 20 de diciembre.

Se trata de la segunda película de Cooper como director, después de su debut en 2018 en la versión de “A Star Is Born”, que le valió tres nominaciones a los Óscar como mejor actor, mejor guion adaptado y mejor película.