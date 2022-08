*Con la participación de Arturo López Castillo y los niños cantores del Faro de Oriente

*Se presentará hasta el 21 de agosto en el Teatro Del Bosque, Julio Castillo

Brundibar es una ópera de Hans Krása con libreto original de Adolf Hoffmeister la cual es interpretada en esta ocasión por el Coro de Niños del Faro de Oriente y el cantante bajo Arturo López Castillo como Brundibar.

Espectáculo para toda la familia interpretado por más de 30 niñas y niños en escena con orquesta en vivo que les hará pasar 45 minutos de diversión y reflexión sobre la importancia del trabajo en equipo, la amistad y solidaridad en la sociedad.

La ópera relata la historia de dos hermanos que necesitan comprar leche para su madre enferma, pero no tienen dinero. Para conseguirlo deciden imitar a Brundibar, el organillero del pueblo. Pero él se cree el amo de la plaza y los echa. Con la ayuda de un gorrión, un gato, un perro y el apoyo del resto de niños del pueblo, cantan una preciosa canción logrando recoger el dinero para la leche… pero el malvado Brundibar no dudará en arrebatárselos.

“En mi concepción de esta historia -por y para niños y niñas- me interesa subrayar la posibilidad del pensamiento y la creatividad como vía de construcción de una realidad nutritiva y liberadora desde el imaginario infantil, donde siempre está presente la esperanza. “Comentó la directora de escena y movimiento Ruby Tagle Willingham.

El equipo se encuentra integrado por el director concertador Jorge Cózatl, la directora de escena y movimiento Ruby Tagle Willingham, la dirección del coro de niños corre a cargo de Tania Nicté Espíndola. Pianista acompañante: Yair Espíndola, traducción del checo al español por Irena Chytra y la adaptación musical de Arturo López Castillo, Félix Arroyo y Matías Gorlero diseño de escenografía e iluminación, el vestuario es de Jerildy Bosch, el maquillaje de Ilka Monforte, Diseño Gráfico Francisco Paco Argumosa, Gilberto Rogel Ramírez es el maestro de movimiento, Rodrigo Caravantes, asistente de dirección y Bernardo Kasis es el asistente de movimiento, el equipo de producción se encuentra a cago de Raúl Morquecho, Aarón Margolis, David Castillo y Bruno Zamudio.

La orquesta está integrada por:

Violines I: Sebastian Kwapisz e Isaí Pacheco Ríos

Violines II: Jonathan Cano y Benjamín Carone Sheptak

Cello: César Martínez Bourget

Contrabajo: Javier Cruz Espinosa

Trompeta: Jesús Flores Días

Clarinetes: Abraham Gómez y Betsy Nayeli Vázquez Cardoso

Flauta: Mariana Chávez Lara

Percusiones: Santiago Daniel Mora Grimaldo

Piano: Anthony Tamayo

Brundibar es una “PRODUCCIÓN NACIONAL DE MÚSICA REALIZADA CON EL ESTIMULO FISCAL DEL ARTÍCULO 190 DE LA LISR (EFIARTES)” y presentada por Sempiterno Kids y Armar Media la cual se presentará hasta el 21 de agosto los sábados y domingos a las 12:30 horas en el Teatro Del Bosque, Julio Castillo, del Centro Cultural del Bosque. El costo de los boletos es de 80 pesos y se pueden comprar en taquillas del teatro o en Ticketmaster: https://www.ticketmaster.com.mx/search?q=brundibar

Krasa’s Brundibár (Terezín Version Orchestral)

“Brundibar” by Hans Krasa

© 1993 by Tempo Praha

Boosey & Hawkes, Inc. A Concord Company. All Rights Reserved. Used With Permission.

By arrangement with Bote & Bock Berlin and Boosey & Hawkes, Inc.