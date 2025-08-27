Buenos Aires fue nuevamente capital mundial de los estudios sefardíes

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El 10° Simposio Internacional de Estudios Sefardíes, llevado a cabo los días 23 y 24 de agosto, fue una gran ventana que mostró, en el más alto nivel, la vitalidad de la cultura judía sefardí y su capacidad de resiliencia ante la globalización que destruye a las culturas minoritarias.

Por otra parte, se informó sobre el uso de las modernas redes sociales para su estudio y difusión.

Asimismo, fue una oportunidad para festejar los primeros 50 años del CIDICSEF y distinguir a su presidente, el Dr. Mario Eduardo Cohen, quien cumple medio siglo en la institución

Con una gran afluencia de público, tanto en forma presencial como virtual (a través de Internet), tuvo lugar, en la noche del sábado 23 y durante toda la jornada del 24 de agosto, el 10° Simposio Internacional de Estudios Sefardíes. El mismo fue organizado por el Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí (CIDICSEF), junto con la Universidad Maimónides y FESELA (Federación Sefaradí Latinoamericana). El evento contó con el auspicio de la AECID (Agencia de Cooperación Española).

Durante dos jornadas, el aula magna de la Universidad Maimónides recibió al público, que se mostró sumamente interesado, con temas desconocidos de la cultura sefardí. Además de las sesiones académicas tuvimos el privilegio de contar con la presentación de la cantante Fortuna Safdie, prestigiosa artista residente en Sao Paulo.

Los investigadores llegados desde Israel (Dr. Leonardo Senkman), Francia (Dr. Javier Leibiusky) y España (Dr. Manuel Gálvez Ibáñez), junto a investigadores locales, hicieron sus aportes en diferentes temáticas: historia, lengua, tradición, literatura y costumbres fueron el eje de los estudios realizados.

El sábado 23 se realizó un homenaje a Manuel Gálvez Ibáñez, autor del primer libro en judeoespañol editado en España, en cinco siglos. Además, se distinguió por su trayectoria a la cantante Fortuna Safdie.

También se proyectó un video sobre los primeros 50 años del CIDICSEF. A continuación, se pudo ver el saludo del presidente de FESELA continental, Arq. Gastón Maya. Luego, la locutora Marcela Coronel, leyó adhesiones provenientes de varios lugares del mundo.

El Dr. Mario Eduardo Cohen, presidente del CIDICSEF, también fue distinguido por haber cumplido medio siglo en la institución. El galardonado agradeció, por su apoyo, a la comisión directiva, a sus maestros y a su familia.

La noche concluyó con un recital de la cantante Fortuna Safdie, quien entonó canciones en judeoespañol y en hebreo.

En la sesión del domingo 24 se presentaron varias mesas.

En la primera, “LA FORMACIÓN DE LAS COMUNIDADES SEFARDÍES

CONTEMPORÁNEAS”, se exploró la existencia de sociedades secretas que apoyaron la inmigración de los sefardíes (Walter Duer fue el expositor). En otra ponencia, basada en una serie de cartas, se presentó una investigación sobre la situación desesperante de la familia de Mardoqueo Menascé, al comienzo de persecución nazi (Marcelo Benveniste fue el disertante).

Le siguió una mesa dedicada a los “SABIOS CLÁSICOS DE SEFARAD”, en la misma se estudiaron aspectos novedosos de la obra de Maimónides (ponencia de Mario Eduardo Cohen) y de Ibn Gabirol (María Gabriela Mizraje fue la expositora).

Al finalizar la mañana, un panel abordó las “REPERCUSIONES DEL CASO MORTARA”. Jimena Tcherbbis Testa trató del secuestro de un niño judío en la época del papa Pío IX y se expuso cómo fue visto el aberrante caso por el político español Emilio Castelar.

Por la tarde hubo un panel dedicado a “COSTUMBRES SEFARDÍES” (en los siglos XVII y XXI), en el que se analizaron su evolución y sus cambios. Javier Leibuisky analizó las costumbres en el Meam Loez y Graciela Tevah, sus cambios en el siglo XXI.

La última mesa versó sobre las “LENGUAS JUDÍAS”. Leonardo Senkman analizó la obra de una poeta plurilingüe, Susana Romero Suez.

Por otra parte, Liliana Tchukran de Benveniste disertó sobre las formas de revitalizar la lengua judeoespañola.

Finalmente, presentamos el libro EL ESPANYOL SEFARDÍ, del autor español Manuel Gálvez Ibáñez.

Cerró el Simposio la cantante Fortuna, hablando de su vida y su obra.

Los moderadores fueron en orden cronológico: Gabriel Szabon, Benny Schneid, Andre Gattegno, María Gabriela Mizraje, Abraham Lichtenbaum y Daniel Cohen Salama.

En la página web del CIDiCSeF (www.cidicsef.org.ar) se encuentran las síntesis de las ponencias.

Todas las sesiones del domingo 24 pueden consultarse en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=Mhw9nI6pGLI&t=27309s

También podrán ver el desarrollo del Simposio a través del canal de Youtube del CIDICSEF.

Dado el éxito conseguido en el presente Simposio, el CIDICSEF anunció que ya se encuentra trabajando para el 11° Simposio, a realizarse en el año 2027.