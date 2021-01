La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) dio a conocer que de continuar el cierre de negocios como medida precautoria para evitar la propagación de COVID-19, para finales de enero habrán cerrado de manera definitiva 40 mil empresas.

Asimismo, a través de un comunicado, el presidente del organismo empresarial, Nathan Poplawsky destacó que el cierre de estos establecimientos en la capital mexicana significará la pérdida de más de 200 mil empleos. Añadió que los apoyos considerados para las empresas son insuficientes, principalmente considerando a las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

“Por lo que hacemos un llamado a las autoridades para establecer un verdadero diálogo con el sector productivo de la ciudad e implementar medidas efectivas que protejan el empleo, conserven las cadenas productivas, garanticen la viabilidad de las Mipymes y permitan superar esta crisis en el menor tiempo posible”.

Medidas de convivencia

El representante de la iniciativa privada coincidió con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum para no politizar el tema, pero aclaró que es necesario que las autoridades deben implementar medidas que atiendan la crisis sanitaria, económica y social que se está viviendo.

Además, comentó que, a 10 meses del inicio de la pandemia, no se sabe cuánto tiempo más dudará, por lo que es necesario construir una nueva normalidad que permita que los temas de salud y económicos coexistan. Lo anterior porque el regreso al semáforo rojo traerá afectaciones importantes en cuanto a la generación de empleos.

Finalmente, explicó que las empresas formales que integran el sector terciario han demostrado su solidaridad y apoyo a lo largo de esta crisis, “reiteramos que estas empresas no son las responsables del incremento de contagios y hospitalizaciones, esto quedó demostrado cuando, a pesar del cierre total de los negocios no esenciales en el Valle de México durante tres semanas, no se logró el objetivo de bajar el número de contagios y de hospitalizaciones”.