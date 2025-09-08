Canciller israelí acusa al gobierno de España de antisemitismo y Madrid llama a consultas a su embajadora

El Ministerio de Asuntos Exteriores español anunció la convocatoria a consultas de su embajadora en Israel, horas después de que su ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, acusara al gobierno español de antisemitismo tras sus nuevas medidas contra barcos y aviones con destino a Israel por la guerra en Gaza.

“El gobierno de España está liderando una línea hostil y antiisraelí, marcada por una retórica salvaje y llena de odio”, tuiteó, acusando a la administración “corrupta” de Pedro Sánchez de intentar “desviar la atención de graves escándalos de corrupción” a través de su postura antiisraelí.

“Ya no es posible evitar la imposición de sanciones personales a miembros del gobierno español que han traspasado todos los límites”, escribió Sa’ar, declarando la prohibición de entrada y contacto para la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.


Sa’ar enumeró repetidas declaraciones y llamados a acciones contra Israel por parte de las dos ministras tras la masacre liderada por la organización terrorista palestina Hamas el 7 de octubre de 2023, diciendo que esos ejemplos equivalen a llamados a la destrucción de Israel o un apoyo al terrorismo y la violencia contra israelíes.

«La entrada de estas ministras a Israel está prohibida e Israel no mantendrá ningún contacto con ellas», afirmó Sa’ar.

Si bien “no todas las críticas a la política israelí constituyen antisemitismo”, añadió, las procedentes de España se “caracterizan por la demonización, la deslegitimación y la doble moral”, lo que “constituye antisemitismo, según la definición de la IHRA”, la Alianza Internacional de Rememoración de la Shoá, formulada en 2016.

«Las declaraciones de los miembros del Gobierno español están contaminadas con todos esos elementos. También lo está su política. Eso es antisemitismo. Por lo tanto, he decidido llevar la cuestión del antisemitismo manifiesto en los actuales miembros del Gobierno español ante el pleno de la IHRA», añadió Sa’ar, advirtiendo que «se tomarán más decisiones a su debido tiempo».

Pedro Sánchez Foto: Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España

El canciller también criticó a Sánchez por tomar medidas contra Israel la misma mañana en que un reciente inmigrante de España, Yaakov Pinto, era asesinado en el atentado en Jerusalem.

“Justo al mismo tiempo que atacaba a Israel, terroristas palestinos atacaron y asesinaron a seis israelíes”, tuiteó.

“Sánchez y sus ministros corruptos, que justificaron la Masacre del 7 de Octubre, han decidido desde hace tiempo apoyar a Hamás y oponerse a Israel. ¡Qué vergüenza!”, continuó Sa’ar.

Sánchez había expresado su “más enérgica condena” por el ataque a tiros perpetrado esta mañana por terroristas palestinos, en el que murieron seis israelíes, entre ellos un español y una argentina, Sara Mariela Voloj de Mendelson.

“Deseo transmitir mis condolencias al pueblo israelí y, en particular, a las familias de las víctimas, entre las que se encuentra el ciudadano español Yaakov Pinto”, tuiteó.

