El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba , se disculpó después de acusar falsamente a El Al Israeli Airlines de continuar aceptando pagos de una compañía de tarjetas de crédito rusa.

"De hecho, el botón de pago 'Mir' permaneció en el sitio web, pero se bloqueó su uso", tuiteó Kuleba el martes. “Estoy agradecido con El Al por sus importantes operaciones humanitarias y transmito mis disculpas”.

EL AL has blocked the use of the Mir credit card as of February 28, With the closure of Ukrainian airspace, EL AL flew hundreds of tons of humanitarian and medical equipment for Ukraine, and evacuated orphans and refugees to bring them to safety in Israel.

— EL AL אל על (@EL_AL_ISRAEL) March 7, 2022