Cuando le enviamos este jueves un mensaje al Embajador de Israel en Chile Gil Artzyeli para confirmar si la terrible noticia que estaba circulando era cierta, nos costó digerir su respuesta positiva. El Presidente de Chile Gabriel Boric, cuyo equipo lo había convocado formalmente al palacio La Moneda a presentar sus cartas credenciales, había decidido finalmente no recibirlo, alegando-según se publicó en Chile- “acciones israelíes en Gaza”. El propio embajador, aclaremos, no nos dio ningún detalle y solamente señaló que estaba por salir hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por publicaciones en Chile, entendimos que de Cancillería lo habían convocado para ver cómo frenar el serio conflicto diplomático desatado por el presidente.

Hace corto rato, la cuenta oficial en Twitter de la Embajada de Israel en Chile compartió la primera reacción del flamante Embajador Artzyeli al salir de Cancillería, donde lógicamente lo esperaba la prensa local. Ni una palabra de más ni una palabra de menos. Excelente respuesta diplomática ante la actitud agraviante de Boric, que no podía menos que dejar a lo alto a Israel.

Declaración del embajador @Gil_Artzyeli a la salida de reunión con subsecretaria de @Minrel_Chile por postergación de entrega de cartas credenciales en La Moneda. pic.twitter.com/eeqKVu7slX — Israel en Chile (@IsraelinChile) September 15, 2022

El Embajador destacó que mira hacia adelante. Cabe suponer que en su corazón y en su mente había mucho más para decir, pero un diplomático sabe cómo maniobrar entre los sentimientos que sublevan y lo sabio de la política de su país. Que Boric no merecía esta muestra de amistad, está claro. Lo que hizo fue gravísimo, sin precedentes. Un agravio diplomático de lo peor. Pero lo que se quiere salvar es la amistad con Chile, que va mucho más allá del presidente de turno.

En base a lo que alcanzamos a conversar con el Embajador Artzyeli antes de su partida hace unos meses a Santiago de Chile, nos atrevemos a afirmar que este jueves, él no se ofendió en nombre suyo personal, sino en nombre de Israel. Y que consciente de lo mucho que Israel ha dedicado al desarrollo de las relaciones bilaterales con Chile, tenia claro desde un comienzo que el desafío es ver cómo se lidia con esta situación sin arruinar todo.

El Embajador Artzyeli

Lo que él no puede decir y nosotros sí, es que cabe preguntarse cómo se nutre una buena relación cuando un lado está gobernado por un presidente encerrado en preconceptos de ideologías extremistas que no se preocupan por conocer la verdad. Claro está que tampoco sabemos si el embajador lo plantearía en estos términos. No tenemos derecho de atribuirle pensamientos que desconocemos.

Pero sí podemos adivinar que el presidente Boric no habría osado actuar así con un embajador de la República Islámica de Irán, que cuelga homosexuales en las plazas, tortura y mata a críticos encarcelados y financia terroristas para desestabilizar naciones que sirven a sus propósitos.

Es indudable que el Embajador Artzyeli partió hacia Chile hace unos pocos meses siendo plenamente consciente del desafío que supone seguir manteniendo buenas relaciones diplomáticas teniendo de fondo muy injustas declaraciones del presidente sobre Israel, cuando era candidato. Viajó decidido a apostar a las buenas relaciones y a aclarar todo lo necesario en los temas internacionales, para contar la verdad sobre la situación de Israel y su lucha contra sus enemigos. Emprendió su camino convencido de lo mucho que hay por hacer, positivo, en beneficio de ambas naciones, y allí dirigía su mirada.

Y no tenía que inventarlo. Eso es precisamente lo que hicieron sus antecesores, con especial énfasis en quien lo precedió en el cargo, la Embajadora Marina Rosenberg, quien estaba ya en su puesto durante la campaña electoral de Boric y su elección.

La Embajadora anterior en Santiago, Marina Rosenberg

Diplomática de nivel, profesional hasta la médula, la embajadora nos dijo meses atrás en una entrevista:

“Hemos felicitado al presidente electo y al pueblo de Chile por su proceso democrático ejemplar, que demuestra su compromiso con la democracia y sus instituciones. Como embajada creemos firmemente que las relaciones con Chile se basan en intereses y desafíos comunes: así lo ha sido a lo largo de la historia. Esperamos que, con el nuevo gobierno, esta línea de cooperación basada en el bien común y en la búsqueda de soluciones se mantenga”.

De fondo, estaban las conocidas declaraciones sumamente hostiles de Boric, durante la campaña, contra Israel. Pero eso no la vencía.

“Esperamos que en esta nueva etapa Chile, con sus numerosos desafíos y expectativas, siga encontrando en Israel un socio relevante en temas hídricos, de salud digital, educación y sustentabilidad. Además, en la base programática del nuevo gobierno hay muchos principios compartidos con los cimientos de política pública en Israel: en temas como acceso a la educación, la salud universal, equidad de género, tenemos similitudes muy relevantes. Nos ponemos a disposición del nuevo gobierno para trabajar juntos y juntas en estos y otros temas que consideren relevantes”.

Es que no son meros comentarios diplomáticos, sino lo que hacía al trabajo diario de la Embajada de Israel en Chile. La embajadora estaba convencida de lo mucho que había para hacer juntos.

“ Creemos en la fortaleza de las relaciones institucionales que hemos construido con Chile en todos los niveles, con el gobierno central, pero también con las regiones, los municipios, el parlamento, la sociedad civil y la academia. Esperamos seguir profundizándolas porque creemos fielmente que la potencialidad de cooperación es infinita. Si bien en el pasado el presidente electo, en su calidad de dirigente político y parlamentario, hizo declaraciones que no eran positivas para Israel, estoy convencida de que en esta nueva etapa vamos a poder establecer canales de comunicación con las nuevas autoridades de gobierno, para así seguir profundizando la cooperación. Compartimos con el nuevo gobierno el interés común de entregar soluciones y mejorar la vida de las y los ciudadanos, y eso sin duda está por sobre cualquier otro tema”.

Y agregó, con razón: “La esencia de las relaciones internacionales es que, incluso con desacuerdos, se prioriza siempre el diálogo y la cooperación. En este sentido estoy convencida que el nuevo gobierno, tal como ha declarado el presidente electo, va a poner el énfasis en dialogar con todas y todos”.

Cuando de diálogo se trata, sería oportuno por ejemplo lograr que la comunidad palestina en Chile,en lugar de adoptar una línea pro Hamas, apueste a la negociación y el diálogo de paz.

Unos meses más tarde, cuando la Embajadora ya estaba por finalizar su misión en Santiago y el Embajador Gil Artzyeli estaba por llegar, volvimos a entrevistar a Marina Rosenberg. Por una serie de problemas técnicos, nunca logramos publicar la entrevista. Pero la recordamos bien. Recordamos el comentario general de Marina sobre el encuentro fugaz pero correcto que había tenido con el presidente Boric en la asunción oficial, la manifestación de parte de la embajadora ante él sobre su deseo de dialogar y el comentario general acerca de la intención, en principio, de buscar la oportunidad para hacerlo.

Y ahora, este desaire inaceptable, que no pocos actores en el escenario político chileno ya han condenado públicamente como una vergüenza para el país.

El Embajador lo dio por terminado. No sabemos si detrás de las bambalinas hay más de qué hablar. Estimamos-no lo sabemos- que en Cancillería, el Embajador habrá puesto algunos puntos sobre las íes.

No tenemos claro si realmente se puede ya sacar conclusiones. Lo que sí es seguro ya ahora es que Israel y su embajador emergieron de esto con altura, y el Presidente Boric dio un patético espectáculo que avergonzó a su país.