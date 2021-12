Las 82 candidatas de Miss Universo 2021 disfrutan de su estadía en Israel, donde se llevará a cabo esta 70 edición del concurso de belleza que busca coronar a la mujer más bella del mundo.

Estuvieron de visita en el Mar Muerto, donde las jóvenes aprovecharon para aplicarse el popular barro de esta zona del mundo, conocido como uno de los spa más antiguos del planeta, por su efecto purificador en la piel, eliminando todo tipo de impurezas.

Las mujeres no dudaron ni un segundo y se lanzaron al Mar Muerto, donde compartieron con sus demás compañeras la exfoliación de su piel y disfrutaron de las aguas más saladas del mundo, donde no hay vida acuática, de ahí su particular nombre.

Sin embargo, a diferencia de pasadas ediciones, en esta las candidatas mostraron por primera vez los cuerpazos que las caracterizan en vestido de baño, lo que en otras ocasiones se debía esperar hasta el desfile en traje de baño, previo a la elección y coronación.

En un hecho particular, la única candidata que no ha podido gozar de los eventos a los que han asistido sus compañeras es Clémence Botino, Miss Francia, quien el pasado 29 de noviembre tras llegar a Israel confirmó que tenía covid-19 tras salir la prueba positiva, lo que la obligó a guardar cuarentena por 10 días, a la espera de un nuevo test o tendría que despedirse de la competencia.

Las jóvenes se disputarán la corona que actualmente porta la mexicana Andrea Meza, quien solo gozó del título por algo más de seis meses.

La transmisión del Miss Universo 2021 la hará el Canal RCN el próximo 12 de diciembre a partir de las 7:00 pm.