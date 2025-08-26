Carreteras bloqueadas en Israel por protestas de familias de rehenes

Las principales carreteras están bloqueadas en todo Israel mientras los manifestantes salen a las calles para exigir la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza.

La Ruta 2, también conocida como Carretera de la Costa, está cerrada al tráfico alrededor de la intersección de Yakum, al norte de Tel Aviv, después de que los manifestantes encendieran un

También están cerrados al tráfico tramos de la Ruta 1 y la Ruta 443, que conectan Tel Aviv y Jerusalén.

Manifestaciones en Tel Aviv

Los familiares de los rehenes se reúnen en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv para entregar una declaración a la prensa en el inicio de una jornada nacional de protestas por la liberación de sus seres queridos.


Los manifestantes están bloqueando el tráfico en dirección sur en la autopista Ayalon de Tel Aviv mientras inician un día de intensas protestas en todo Israel en apoyo de un acuerdo para recuperar a los rehenes y poner fin a los combates en Gaza.

Inicio de la jornada de protestas

La jornada de acción, anunciada por el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, comenzó a las 6:29 am, la hora en que Hamás lanzó su ataque el 7 de octubre de 2023, con manifestantes desplegando banderas israelíes frente a la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv.

Luego, a las 7 de la mañana, comenzaron las protestas en los principales cruces de todo el país.

Marchas y cierre del día

Durante todo el día se realizarán manifestaciones organizadas en Tel Aviv y a partir de las 14.00 horas se realizarán marchas en todo el país.

El día culminará por la tarde con una gran marcha desde la estación de tren Savidor en Tel Aviv hasta la Plaza de los Rehenes, donde tendrá lugar una protesta final.

