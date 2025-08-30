Cazas de la Fuerza Aérea Israelí atacaron complejo con decenas de altos representantes del régimen terrorista hutí,

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Las FDI atacaron un objetivo donde se celebraba una reunión de altos mandos militares y otros líderes del régimen terrorista hutí en la zona de Saná.

Los cazas de la Fuerza Aérea atacaron anteayer (jueves) un objetivo en el que se encontraban decenas de altos representantes del régimen terrorista hutí, con el apoyo de la inteligencia militar.

Entre los líderes militares presentes en la reunión atacada estaba el primer ministro hutí Ahmad al-Rahwi, quien fue eliminado durante el ataque, así como otras figuras de alto rango del gobierno terrorista hutí.

En el objetivo se encontraban líderes responsables de la gestión de las fuerzas, el fortalecimiento militar del régimen terrorista hutí y la promoción de rutas terroristas contra Israel, así como otros líderes clave hutíes.

El ataque fue posible gracias al uso de información de inteligencia y a una rápida coordinación operativa realizada en pocas horas.

La evaluación de los resultados del ataque continúa, incluyendo la verificación de la presencia de otros altos comandantes militares.

El Canal de noticias internacional estatal en árabe de Arabia Saudita Al Arabiya informa que en el gobierno de los hutíes quedan vivos solo 4 ministros.

Aquí es importante aclarar algo sobre los hutíes

Sus militares fueron entrenados parcialmente por Irán y parcialmente por los gobiernos anteriores y se pasaron a su lado.

La capa educada entre ellos es un número insignificante, también heredado de tiempos pre-hutíes.

En algún momento, los yemeníes estudiaron tanto en Occidente como en la URSS. Algunos de estas personas educadas se pasaron al bando de los hutíes.

Son pocos, realmente entienden algo de gestión y su eliminación es un golpe muy doloroso.

Incluso su nuevo primer ministro es otro “erudito del Corán”

Entre los que líderes supuestamente eliminados en el ataque en Yemen estan:

• El Primer Ministro Houthi

• Dos Viceprimeros Ministros Houthi

• Jefe de Estado Mayor de la Oficina del Primer Ministro Houthi

• Secretario del Gobierno Houthi

• Ministro de Relaciones Exteriores Houthi

• Ministro de Información Houthi

• Ministro de Justicia Houthi

• Ministro de Bienestar y Trabajo Houthi

• Ministro de Electricidad y Energía Houthi

• Ministro de Agricultura Houthi

• Ministro de Deportes Houthi

• Viceministro del Interior Houthi

• Jefe de Inteligencia del Gobierno Houthi