Una semana después de que Ben & Jerry’s anunciara que dejaría de vender helados en los Territorios Palestinos Ocupados, el presidente de la compañía rechazó públicamente por primera vez la sugerencia de que la medida era antisemita.

La empresa matriz de la marca, Unilever, ha rechazado el boicot al movimiento israelí. El descargo de responsabilidad se produce cuando Unilever enfrenta la posibilidad de sanciones financieras en países con leyes contra el boicot.

Estos son dos acontecimientos que surgirán como consecuencia de las continuas consecuencias del boicot de Ben & Jerry’s a los asentamientos israelíes. Aquí hay un resumen de lo que sucedió durante el último día o dos:

El presidente Ben & Jerry se enorgullece de que la empresa adopte una postura

El martes, Anuradha Mittal, presidente Consejo de Ben y Jerry de los directores tuiteó sus primeros comentarios sobre el boicot desde que se anunció la semana pasada. Se adhirió a la decisión y negó ser antisemita después de que el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Yair Lapid, dijera que el boicot era “una rendición vergonzosa al antisemitismo”.

“Estoy orgullosa de la postura de @benandjerrys para dejar de vender helados en el Territorio Palestino Ocupado”, escribió en Twitter, usando el mismo término para Cisjordania que el anuncio. “Este trabajo no es antisemita. Yo no soy antisemita. El odio vil que me arrojaron sí [not] asustame. Por favor, trabaja por la paz, ¡no por el odio! (Mittal no detalló el “odio vulgar” que recibió, aunque los críticos de la decisión la han atacado en las redes sociales).

