El Centro Peres para la Paz y la innovación con su Círculo global de amigos ha sido el anfitrión de la ceremonia de premios ILAN 2022.

El Círculo de Amigos del Centro Peres ha sido establecido y está bajo la tutela de la Sra. Yona Bartal, quien ha trabajado estrechamente con el presidente Shimon Peres durante más de 20 años. También se desempeñó como subdirector general de sus oficinas para las regiones de Galilea y Negev, el teniente primer ministro y el Director General Adjunto en la Casa de los Presidentes durante siete años. El círculo de amigos consiste en gente de opinión influyente y responsables políticos, empresarios prominentes y visionarios de Israel, Londres, América del Norte, Europa y China. El círculo de amigos participa en proyectos educativos del Centro PERES para la Paz e Innovación, apoya y asiste en eventos importantes, como lanzamientos y visitas especiales en todo el Medio Oriente. Ahora acaban de regresar de una visita importante a los Emiratos Árabes Unidos, donde se reunieron con los responsables políticos y los jefes de gobierno, y están a punto de hacer una visita importante a Marruecos. Yona Bartal realiza reuniones con innovadores tecnológicos e introduce el círculo a los jefes de empresas líderes, delegaciones e inversionistas internacionales.

ILAN – Israel Red de Intercomunicaciones de América Latina ha galardonado el 9 de junio de 2022, a varios empresarios prominentes con el Premio de Innovación en la memoria de Shimon Peres. Fue una celebración de los innovadores israelíes, fortaleciendo las relaciones con América Latina. El evento tuvo lugar en el Centro Peres para la Paz e Innovación, un lugar hermoso en Tel Aviv con vista al Mediterráneo. Los invitados se reunieron frente al edificio en un día soleado con una refrescante brisa marina para mezclarse y disfrutar de la música de saxofón de Tania Sax, hasta que comenzó la ceremonia dentro del auditorio.

La reunión de celebración contó con diplomáticos y embajadores latinoamericanos en Israel, también incluyó al viceministro de Defensa de Israel, Alon Shuster, y al Fundador de ILAN, el empresario y el filántropo, Isaac Assa, reforzando los puentes entre los países.

Por primera vez, la ceremonia se llevó a cabo en el Centro Peres, para presentar los Premios de Lifetime de Shimon Peres por ILAN, el lobby pro-israelí para promover a Israel, las relaciones latinoamericanas, otorgadas a líderes clave y de renombre mundial en los campos de la salud, el medio ambiente, economía y tecnología. También participaron en la ceremonia Chemi Peres, presidente del Centro Peres para la Paz e Innovación, el Director de Ilan DOV Litvinof y embajadores de América Latina a Israel.

Entre los galardonados, los ganadores fueron el Prof. Shulamit Levenbert del Technion, quien ha desarrollado, por primera vez en el mundo, un bistec fabricado en laboratorio. Dr. Amir Kershenovich, gerente de la Unidad de Neurocirugía en el Hospital Shneider, junto con su esposa Hila, estableció un proyecto de caridad para una cirugía cerebral compleja para niños del tercer mundo; el Henrique Cymerman, periodista israelí de origen español-portugués, que trabaja como reportero de campo en el Medio Oriente para varias organizaciones de comunicación. El Sr. Cymerman también sirve como presidente de la Cámara de Comercio por Israel-Jordania y los Estados del Golfo Pérsico. Otro ganador del premio es Jack Tato Bigio Fundador, socio y CEO de UBQ Materials: una empresa de nueva generación para la conversión de los residuos domésticos en materiales reutilizables.

Ale Castellanos inmigrante de México, fundadora del sitio web de Holaland, una plataforma para conectar a los sudamericanos e israelíes y socio en el Fondo de Venture Caipal para empresas en Israel y en México.

El Fundador de ILAN ISAAC Assa dijo en su discurso, que durante el año pasado hemos establecido vínculos únicos directamente entre Israel y los países de América Latina. A través de ILAN, han establecido un tratado estratégico con varias sucursales en todo Estados Unidos, que fortalecerán su posición económica, política y social. Chemi Peres, presidente del Centro de Peres para la Paz e Innovación señaló que el presidente PERES solía decir “el futuro no se debe imaginar, debe ser creado”. Añadió que es un gran honor ver a las personas que estamos honrando hoy, están creando el futuro. Dijo: “Cada uno de ustedes se esfuerza por el cambio en su campo, un cambio para mejor, un cambio que afectará a Israel, América Latina y el mundo entero”. Chemi abordó Isaac, diciendo que se alegró de ver en Isaac, un querido amigo y un compañero de viaje por un futuro mejor.

El viceministro de Defensa de Alon Shuster dio sus mejores deseos a los ganadores del premio Lifetime Shimon Peres a través de ILAN, con la cooperación del Centro Peres para la Paz e Innovación. Añadió que los ganadores demuestran que una combinación de activismo social e innovación es una receta ganadora para un mundo mejor. En forma única, los ganadores, están fortaleciendo nuestros vínculos importantes con los estados de América Latina y con la creciente población hispana en los Estados Unidos.

ILAN es un lobby pro israelí para los vínculos de Israel-América Latina, que se estableció el año pasado por ISAAC ASSA, un empresario y un filántropo judío mexicano-sirio. El lobby trabaja para avanzar y ceñir la conexión de Israel-América Latina y EE. UU. al exponer a los Estados de América Latina, la innovación israelí en los campos de alta tecnología, salud y economía.

. Entre los distinguidos huéspedes que asistieron también estaban: el ex ministro Uzi Bar Am; Jonathan Peed, Director General Adjunto de América Latina- Israel MFA (ex Embajador israelí en México); CEO de DOV Litvinoff Ilan Israel; Efrat Duvdevani · Director General en el Peres Center para la Paz e Innovación; Ayelet Frish vocero y asesora mediática; La Ex embajadora de Chile a Israel Sally Bendersky; El ex ministro Ophir Pines Paz; Shlomo Sapir – IAI (Israel Aerospace Industries); Edu Pollak Director de América Latina, España y Portugal en la Universidad Hebrea de Jerusalén; Efi Stenzler ex Presidente Mundial del KKL-JNF; Gaby Miozownik y Esteban Socolsky – Netafim; Zeev Kirtchuk Ilan Israel – Red latinoamericana; Genaro Hurtado Brive Company (México); Dr. Mira Marcus – Kalish -TAU; Monica Nagel – Costa Rica; Deby Roitman (México) y muchos más.

Luego de la entrega de los premios, los invitados disfrutaron de la hermosa actuación de Moran Levi (Cantante) e Itay Abramovitz (Piano).

Diario Judio felicita a los ganadores , a la organización ILAN – Israel Latin America Network y al www.peres-center.org por tan hermoso evento.

Fotos Silvia G. Golan

Mas fotos en Facebook Melody Israel / Silvia G. Golan

Diplomacy Israel / Israel Diplo /