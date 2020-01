Diario Judío México - Los nuevos Land Rover Defender 90 y 110 asisten al CES 2020, el mayor espectáculo de consumo de electrónica del mundo, Módem LTE de doble conectividad: el nuevo Defender presenta el primer módem dual eSIM del mundo, diseñado para una mejor funcionalidad y conectividad. Alimentado por dos plataformas automotrices Qualcomm Snapdragon 820Am, cada una con un módem Snapdragon X12 integrado.

La familia Land Rover Defender presentará su conectividad dual-eSIM del siglo XXI en el CES 2020 en Las Vegas, el mayor espectáculo de consumo de electrónica del mundo. El nuevo Defender es el primer vehículo con dos módems LTE integrados para una mejor conectividad, mientras que la nueva pantalla táctil de info entretenimiento Pivi Pro de Jaguar Land Rover tiene un diseño líder en la industria y comparte hardware electrónico con los últimos teléfonos inteligentes.

El sistema intuitivo Pivi Pro de respuesta rápida permite a los clientes hacer un uso completo de la tecnología Software Over The Air (SOTA) del nuevo Defender, sin comprometer su capacidad de transmitir música y conectarse a aplicaciones mientras se está en movimiento. Con su propio módem LTE y eSIM, la tecnología SOTA puede funcionar en segundo plano sin afectar la conectividad diaria proporcionada por el módem separado y eSIM en el módulo de info entretenimiento.

La configuración siempre encendida y conectada Pivi Pro, se encuentra en el corazón de la cabina del nuevo Defender, su pantalla táctil de alta resolución de 10 pulgadas permite a los clientes controlar todos los aspectos del vehículo utilizando el mismo hardware de procesamiento que los teléfonos inteligentes más recientes. Además, los clientes pueden conectar dos dispositivos móviles a la unidad principal de info entretenimiento al mismo tiempo por Bluetooth, para que el conductor y el pasajero puedan disfrutar de la funcionalidad manos libres al mismo tiempo sin la necesidad de intercambiar conexiones.

Peter Virk, Director de Connected Car y Future Technology de Jaguar Land Rover, dijo: “Con un módem LTE y eSIM dedicado a la tecnología Software-Over-The-Air (SOTA) y a la misma configuración de la transmisión de música y aplicaciones, el nuevo Defender tiene la capacidad digital de mantener a los clientes conectados, actualizados y entretenidos en todo momento en cualquier parte del mundo. Podría comparar el diseño con un cerebro, cada mitad disfrutando de su propia conexión para un servicio inigualable e ininterrumpido. Al igual que el cerebro, un lado del sistema se ocupa de las funciones lógicas, como SOTA, mientras que el otro se encarga de tareas más creativas “.

Pivi Pro tiene su propia batería, por lo que el sistema siempre está encendido y puede responder de inmediato en el arranque. Como resultado, la navegación está lista para aceptar nuevos destinos desde el momento en que el conductor se sienta en el vehículo. Los clientes también pueden descargar actualizaciones, por lo que el sistema siempre usa el último software, incluidos los datos de mapeo de navegación, sin la necesidad de visitar a los distribuidores para que se instalen las actualizaciones.

La conectividad LTE detrás del info entretenimiento de Jaguar Land Rover también permite que el nuevo Defender deambule por múltiples redes en diferentes regiones para optimizar la conectividad, por lo que los clientes sufren mínimas interrupciones causadas por puntos negros de cobertura por parte de proveedores individuales. Además, la arquitectura basada en la nube proporcionada por CloudCar facilita el acceso, el uso de contenido y servicios en movimiento e incluso admitirá pagos de estacionamiento en el automóvil cuando el nuevo Defender llegue a las calles del Reino Unido esta primavera.

Land Rover también ha confirmado que los primeros Defender contarán con más capacidad SOTA de lo previsto originalmente. Durante el lanzamiento en el Motor Show de Frankfurt en septiembre, Land Rover anunció que 14 módulos de control electrónico individuales podrían recibir actualizaciones remotas, pero los primeros vehículos de producción contarán con 16 unidades de control capaces de recibir actualizaciones SOTA. Los ingenieros de Land Rover estiman que las actualizaciones de software en el concesionario serán cosa del pasado para los clientes de Defender antes de finales del año 2021, a medida que los módulos SOTA adicionales entren en línea, pasando de los 16 actuales a más de 45.

Land Rover exhibirá su avanzada tecnología Pivi Pro en el Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas, con el nuevo Defender 90 y 110 ocupando un lugar de honor en Qualcomm (LVCC, North Hall, 5606) y BlackBerry (LVCC, North Hall 7515) respectivamente.

Tecnologías Qualcomm

Alimentando el info entretenimiento Pivi Pro de Defender y el controlador de dominio del vehículo hay dos plataformas automotrices Qualcomm® Snapdragon 820Am de alto rendimiento, cada una con un módem Snapdragon® X12 LTE integrado. La plataforma automotriz Snapdragon 820Am ofrece un rendimiento sin precedentes y una integración de tecnología diseñada para admitir telemática, info entretenimiento y clústeres digitales altamente avanzados. Ofrece una experiencia de conexión inmersiva en el vehículo y sin interrupciones, al mismo tiempo que hace que los vehículos de la próxima generación estén más conectados, sean inteligentes y estén más conscientes del contexto.

Con sus núcleos del CPU de bajo consumo de energía, un rendimiento de GPU impresionante de última generación, junto con aprendizaje automático integrado y potentes capacidades de procesamiento de video, la plataforma automotriz Snapdragon 820Am está diseñada para proporcionar experiencias inigualables en el automóvil, incluidas interfaces receptivas e inversivas, Gráficos 4K, transmisión multimedia de alta definición y audio inversivo.

Dos módems X12 LTE proporcionan la conectividad paralela de enlace ascendente y descendente, además de banda ancha a través de múltiples redes, conectividad ultrarrápida y menor latencia para comunicaciones seguras y confiables. Además, el módem X12 LTE cuenta con un sistema satelital de navegación global integrado

(GNSS) y un cálculo de navegación basado en la posición, velocidad y tiempo previamente determinado, lo que aumenta la capacidad del vehículo para realizar un seguimiento preciso de su posición y ubicación.

BlackBerry QNX

El Defender es el primer Land Rover que incluye un controlador de dominio que consolida una serie de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y funciones de conveniencia para el conductor integradas en el QNX Hypervisor, proporcionando el tipo de experiencia en el automóvil que los conductores desean, con la seguridad y confiabilidad que necesitan. Consolidando más sistemas con menos ECU, es esencial para el futuro del diseño eléctrico automotriz y será el modelo para la arquitectura de vehículos de próxima generación de Land Rover.

Dentro del nuevo Defender, el sistema operativo Blackberry QNX ayuda a ofrecer una experiencia similar a la de un teléfono inteligente para los usuarios de info entretenimiento Pivi Pro. La tecnología también alimenta el sistema operativo para la pantalla TFT Interactive Driver Display de última generación, que el conductor puede configurar para mostrar la instrumentación del vehículo, las instrucciones de navegación y la información de mapeo o una combinación de ambos.

Certificado con el nivel más alto de ISO 26262 – ASIL D, el sistema operativo QNX brinda la máxima tranquilidad a los conductores de Defender. El primer Hipervisor QNX de seguridad certificado por ASIL D garantiza la seguridad de los múltiples sistemas operativos (SO) que alimentan los factores críticos de seguridad (por ejemplo, el control de dominio del cuerpo) están aislados de los sistemas críticos que no son parte de la seguridad (por ejemplo, el info entretenimiento). Esto es fundamental para garantizar que los sistemas comprometidos, o aquellos que requieren actualizaciones, no afecten las funciones de conducción.

Como líder certificado en software seguro y confiable, la tecnología BlackBerry QNX está integrada en más de 150 millones de vehículos en la carretera y es utilizada por los principales fabricantes de automóviles debido a su asistencia avanzada al conductor, cluster de instrumentos digitales, módulos de conectividad, manos libres y sistemas de info entretenimiento.

CloudCar

Jaguar Land Rover es el primer fabricante mundial de automóviles en utilizar la última plataforma de servicios basados en la nube de CloudCar. Al trabajar con el desarrollador líder mundial de experiencias de conductores conectados, brinda al cliente nuevos niveles de conveniencia al sistema de info entretenimiento Pivi Pro adaptado al nuevo Defender.

Al escanear con los códigos QR de los teléfonos inteligentes que se muestran en Pivi Pro, las cuentas de usuario son compatibles con los servicios de transmisión de

música, incluidos Spotify, TuneIn y Deezer, que se reconocen automáticamente y se agregan a la nube, transfiriendo la vida digital del conductor a su vehículo en un instante. Desde este punto, los clientes pueden acceder y transmitir contenido sin siquiera tener su teléfono inteligente en el vehículo. Las actualizaciones del proveedor de contenido se llevan a cabo en la nube, por lo que siempre están actualizadas, incluso si la aplicación de teléfono inteligente correspondiente no se ha actualizado.

El sistema CloudCar admite una variedad de funciones de servicio y contenido y reconoce números y códigos de acceso telefónico, así como ubicaciones, almacenadas dentro de las invitaciones a reuniones de calendario. Los conductores y los pasajeros pueden navegar o llamar a reuniones y conferencias con un solo toque de la pantalla táctil central, minimizando las distracciones.

En el Reino Unido, los propietarios de Defender incluso podrán pagar el estacionamiento utilizando la pantalla táctil central y sin salir de su vehículo a través de aplicaciones que incluyen RingGo. Los clientes también pueden llevar consigo su entorno digital cuando se intercambian entre los vehículos Jaguar y Land Rover, lo que proporciona familiaridad instantánea en hogares que tienen varios automóviles.

El nuevo Defender es el primer vehículo en hacer uso de la tecnología de última generación, marcando el siguiente paso en la asociación continua de Jaguar Land Rover con CloudCar, que se remonta al año 2017.

Bosch

Land Rover está en camino hacia un futuro conectado y autónomo. El nuevo Defender presenta una serie de tecnologías de refuerzo de seguridad desarrolladas con Bosch para mejorar la experiencia de manejo.

Junto con los últimos sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), que incluyen control de crucero adaptativo y asistencia de punto ciego, Bosch ha respaldado el desarrollo del innovador sistema de cámara envolvente 3D de Land Rover, que brinda a los conductores una vista única del perímetro inmediato del vehículo utilizando cuatro cámaras HD de gran angular, cada una con un campo de visión de 190 grados.

Se conecta utilizando una red troncal de video de 3Gb/ s y se fusiona con 14 sensores ultrasónicos. La tecnología inteligente brinda a los conductores una opción de puntos de vista que incluyen una vista en planta de arriba hacia abajo y una vista en perspectiva perfecta. Incluso funciona como un explorador virtual, lo que permite a los conductores desplazarse por el vehículo en la pantalla para obtener la última posición de conducción de comando dentro y fuera de la carretera.

Land Rover y Bosch tienen una relación que se remonta a décadas atrás y ha sido pionera en numerosas funciones de propulsión y control de movimiento que se convertirán en el estándar de la industria, incluidas ClearSight Ground View, la tecnología wade sensing de Land Rover y las características de Advanced Tow Assist, todas habilitadas por la plataforma de asistencia al conductor de Bosch.