Chabad de Jamaica se convierte en un centro de ayuda crucial mientras Jamaica se recupera del huracán Melissa de categoría 5.

Mientras Jamaica lucha por recuperarse del huracán Melissa, el huracán atlántico más intenso en tocar tierra en la historia registrada, el centro Chabad de Jamaica en Montego Bay se ha convertido en un apoyo vital, brindando ayuda de emergencia, estaciones de carga para teléfonos, coordinación de refugios y servicios de socorro, incluso cuando el propio edificio sufrió graves daños.

Durante el punto álgido del huracán, el rabino Yaakov y Chaya Raskin, junto con su familia, se refugiaron en una habitación sin ventanas en el centro de su casa mientras los vientos de categoría 5 dañaban el edificio. Sin embargo, a las 24 horas de haber pasado la tormenta, ya estaban coordinando las labores de socorro: operando estaciones de carga para teléfonos, distribuyendo agua y artículos de primera necesidad, y gestionando el envío de un avión privado con suministros esenciales desde Miami.

A pesar de tener ventanas rotas, puertas arrancadas de sus goznes, paneles solares y unidades de aire acondicionado desprendidas del techo, e inundaciones en todo el edificio, los Raskin han abierto su hogar para albergar a residentes y turistas varados en el oeste de Jamaica. Este fin de semana, la familia se prepara para ofrecer una cena de Shabat a quienes no pueden abandonar la isla.

«Tenemos una responsabilidad con todos los habitantes de la isla», declaró el rabino Raskin. «Ese compromiso se mantiene incluso operando con electricidad limitada, sin agua ni conexión a internet».

Entrega de suministros de emergencia y más en camino

El viernes 31 de octubre por la mañana, Jabad de Jamaica coordinó el despegue de un avión privado con suministros esenciales desde el sur de Florida. El avión transportaba alimentos kosher, suministros médicos, fórmula infantil, conservas, linternas y otros artículos cruciales para la isla devastada. El vuelo fue posible gracias a la coordinación con colaboradores en Estados Unidos, Hatzolah Air y el ministro jamaicano Delano Seiveright.

Además, un contenedor con donaciones esenciales partirá hacia Jamaica la próxima semana. Un generador atmosférico de agua, capaz de producir agua potable a partir del aire, será entregado en los próximos días para abastecer a las comunidades donde la infraestructura de agua ha sido destruida.

La Casa Jabad funciona como centro de recarga de emergencia con generadores para los residentes que intentan desesperadamente contactar a sus seres queridos, coordina el apoyo a los turistas varados en todo el oeste de Jamaica y distribuye suministros de emergencia, incluyendo alimentos, artículos médicos y artículos de primera necesidad.

36 horas para la catástrofe: el huracán Melissa, que causó la muerte de al menos treinta personas y devastó comunidades en toda Jamaica, se intensificó de tormenta tropical de baja intensidad a huracán de categoría 5, un récord histórico, en tan solo 36 horas, demasiado rápido para una evacuación. Los vientos de 298 km/h y más de 1 metro de lluvia dejaron barrios enteros bajo el agua, la infraestructura destruida y a miles de personas sin servicios básicos.

Con un auto dañado por la caída de escombros y carreteras bloqueadas por árboles y postes de luz caídos, el rabino Raskin y los voluntarios locales han tenido que caminar desde la Casa Jabad hasta las carreteras principales para tomar taxis y llegar hasta las personas que necesitan ayuda. Los voluntarios dedicaron el miércoles y el jueves a ayudar a vecinos y residentes de Montego Bay, y con la llegada de ayuda crucial el viernes, pueden comenzar a distribuirla a algunas de las regiones más afectadas de Jamaica.

“A pesar de los enormes obstáculos y las limitaciones de internet y electricidad, estamos contactando a los miembros de la comunidad que necesitan ayuda y coordinando la distribución de suministros de emergencia”, declaró el rabino Raskin. “Un avión con suministros llegó esta mañana y un contenedor llegará la próxima semana. Pedimos a quienes tengan acceso a artículos de primera necesidad que, por favor, hagan donaciones”.

El Camino a Seguir

Chabad de Jamaica ha lanzado una campaña de emergencia para reconstruir y establecer una sólida operación de ayuda y distribución de asistencia. A pesar de haber sido renovada recientemente con puertas y ventanas a prueba de huracanes, la Casa Chabad sufrió graves daños en su infraestructura. Las inundaciones provocadas por el huracán destruyeron congeladores con provisiones de alimentos kosher para varias semanas, y los fuertes vientos rompieron ventanas y dañaron los sistemas eléctricos y de climatización de la casa.

“Su apoyo ahora es urgente y fundamental”, informaron los Raskin por teléfono a su equipo de apoyo en Nueva York. “La gente acude a nosotros porque sabe que Chabad está aquí para ayudar. No podemos fallarles”.

Como ayudar:

Donaciones: Apoye los esfuerzos de ayuda de Chabad en JewishJamaica.com/Melissa

Donaciones de artículos esenciales: Lista de deseos de Amazon: https://www.amazon.com/hz/ wishlist/ls/2DVF9L3B03MFZ

Fotos y videos: instagram.com/chabadofjamaica | facebook.com/chabadjamaica

Crédito de la foto: Chabad de Jamaica