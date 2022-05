Jerusalén — En la víspera de Yom HaZikaron, un día de recuerdo para los soldados caídos de Israel y las víctimas del terror, Masa Israel Journey está organizando su 14ª Ceremonia Anual Yom HaZikaron en Latrun, Israel. El evento comenzará el 3 de mayo a las 8:00 PM hora estándar de Israel (1:00 PM ET / 10:00 AM PST) y se transmitirá en vivo en las páginas de Facebook e Instagram de Masa.

La ceremonia de Masa es la ceremonia más grande de habla inglesa de Yom HaZikaron transmitida desde Israel con una audiencia global. Organizado anualmente en Latrun, el programa regresa a su formato en persona este año y presenta discursos de prominentes funcionarios del gobierno israelí, líderes judíos, ex alumnos de Masa e individuos con historias personales conmovedoras. Se espera que cientos de miles de espectadores sintonicen, incluidos los participantes y ex alumnos de Masa, los líderes de la comunidad judía y los miembros de las comunidades judías de los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Turquía, Marruecos, Sudáfrica, Brasil, Argentina , Filipinas, la ex Unión Soviética y más.

El tema de la ceremonia de este año es “Estas son nuestras historias” en reconocimiento a los soldados caídos de Israel y las víctimas del terror en Israel y en las comunidades judías fuera de Israel que dejaron un legado de valores, identidad y sacrificio. A lo largo de la ceremonia, las historias de los caídos se compartirán junto con documentales de video y otras presentaciones multimedia diseñadas específicamente para la ceremonia.

Cada año, más de 12,000 participantes de Masa se embarcan en programas inmersivos a largo plazo en Israel para avanzar en sus viajes personales y profesionales. Los integrantes a menudo describen la Ceremonia Yom Hazikaron de Masa como uno de los momentos más significativos de su experiencia. Este año, miles de participantes y ex alumnos se reunirán en Latrun, en ciudades de todo Israel y en todo el mundo para ver la ceremonia y honrar a los soldados caídos de Israel y las víctimas del terror en Israel y las comunidades judías.

Nachman Shai, Ministro de Asuntos de la Diáspora; Yaakov Hagoel, Presidente Interino del Jefe Ejecutivo de la Agencia Judía; El presidente de Keren Hayesod, Sam Grundwar, y Becky Caspi, vicepresidenta senior y CEO de JFNA Israel, asistirán a la ceremonia.

Las familias en duelo de las comunidades judías globales son una parte integral de la ceremonia. La ceremonia de este año compartirá las historias de:

Elijah (Eli) Kay z”l, un ex soldado solitario sudafricano que fue asesinado por un terrorista en Jerusalén poco después de ser liberado de las FDI.

Dan Uzan z”l, un guardia de seguridad que fue asesinado mientras defendía una sinagoga en Copenhague.

El sargento David Solomonov z”l, un francotirador de los Estados Unidos que cayó cerca de la frontera libanesa defendiendo a sus camaradas.

Amichai y Barak Itkis z”l, hermanos de la Ciudad de México que cayeron en el cumplimiento del deber

Ilona Hanukkah z”l, una mecánica de las FDI de Rusia que fue asesinada por terroristas

Marla Bennett z”l, una estudiante de los Estados Unidos que fue asesinada en un ataque terrorista en la Universidad Hebrea de Jerusalén

Jordan Ben Simon z”l, un soldado solitario de Francia que cayó durante la Operación Margen Protector

Las familias y amigos de los caídos asistirán y participarán en la ceremonia, manteniendo vivos los recuerdos de sus seres queridos. El hermano z’l de Elijah Kay , Chanan Kay, encenderá una antorcha en uniforme para honrar a su hermano y el padre z’l de David Solomonov , Mordechai Solomonov, dirá kaddish en la ceremonia. Con el telón de fondo de las banderas internacionales que representan a las comunidades judías de todo el mundo, los miembros de la comunidad global de Masa y los líderes judíos mundiales colocarán coronas conmemorativas y encenderán velas para honrar a todos los soldados caídos de Israel y las víctimas del terrorismo.

“La ceremonia de Yom HaZikaron de este año llega en un momento de tragedia y resiliencia para Israel y la comunidad judía mundial”, dijo el CEO de Masa, Ofer Gutman. “En tiempos como estos, nos consuela poder finalmente reunirnos con nuestra comunidad durante este sincero memorial que demostrará la conexión del mundo judío a través de nuestras historias compartidas. Somos un solo pueblo, y nuestra fuerza proviene de nuestra unidad”.

Acerca de Masa Israel Journey: Masa Israel Journey es la mayor experiencia educativa inmersiva a largo plazo para adultos jóvenes de 16 a 35 años. En sus programas que van desde dos meses hasta un año, Masa ofrece un viaje auténtico, sin mediación y desafiante a la sociedad, la cultura, la política y la historia israelíes, y actúa como el mayor canal para que la diáspora judía acceda a las mejores empresas, empresas sociales e instituciones académicas israelíes. Desde su fundación en 2004 por la Oficina del Primer Ministro israelí y la Agencia Judía, Masa ha servido a más de 170,000 jóvenes de más de 60 países.