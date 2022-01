Desde el comienzo de la pandemia circulan panfletos en los que culpan a la comunidad judía de la pandemia y frente a ese panorama, el internacionalista Sammy Eppel aseguró que se trata de una enfermedad social que se ha ido extendiendo a las universidades del país.

«Nos estamos enfrentando a una sociedad enferma. En el 90% de las universidades es normal, todos los días a los estudiantes judíos les ponen estos fliers debajo de la puerta estos mismos fliers y la unidad no hace nada porque dicen que le quitan la libertad a la universidad», alertó en el programa Dígalo Aquí con José Pernalete.

Eppel contó que hace dos años, cuando apenas era el inicio de la pandemia, Trump cerró la frontera y no se sabía mayor cosa de la COVID-19, él y otras 40 personas pertenecientes a un centro de estudios de antisemitismo de la Universidad de Tel Aviv en Israel, empezaron a notar «ciertos ruidos» que relacionaban lo antisemita con la COVID-19.

«Decidimos en un Zoom, hacer un estudio sobre lo que estábamos pasando. Al menos 42 personas en varios países, recopilamos información que aparecía en medios, panfletos y cualquier parte sobre el antisemitismo. «Fueron miles y miles de caricaturas e insultos», reveló.

Sammy Eppel, sin embargo, indicó que esto no es nuevo y mostró panfletos que dicen: «Cada aspecto de la pandemia es judío» y otros dicen: ¿Cómo describir el plan judío para la dominación mundial?

El internacionalista afirmó que el estado de la Florida no se escapa del odio, «por mucho que seamos tropicales, latinos», y resaltó que el odio es una cuestión social, la sociedad no sabe cómo manejarlo y dicen: «hay que dejar que la gente se exprese», lamentó.

Asimismo, recordó que hace cuatro días, una profesora mexicana mientras hablaba con sus estudiantes les hizo un chiste: ¿En qué se parece una pizza a un judío? «Y eso fue en México, en los Estados Unidos está pasando en todas las universidades. De ahí es donde viene el odio, el odio lo están sembrando en nuestros hijos y nietos que están asistiendo a la universidades lo están envenenando con el odio antisemita y no sólo antisemita, sino también para odiarse a sí mismos», expresó.

Por este motivo, instó a los padres a no permitir la enseñanza del odio en sus hijos. «Nosotros, no solamente los judíos; los cristianos, los budistas, hasta los mismos islámicos en muchas partes, ellos no le enseñan a sus hijos a odiar. El amor es natural, el odio es enseñado», sentenció.