Los virus mutan todo el tiempo y crean variantes que pasan, según su clasificación, de “interés” a “preocupación”. La variante Delta Plus del virus SARS-CoV-2 es una de estas últimas porque ha demostrado ser más contagiosa y más resistente a la inmunidad de las personas y de las vacunas.

Es posible que sigan apareciendo más variantes y es algo que se esperaba y por ello debemos vacunarnos cuando nos toque, a futuro habrá más claridad sobre si es necesaria la revacunación, particularmente para los que recibieron esquema de una sola dosis, estimó el infectólogo Alejandro Macías Hernández, en entrevista para el programa Prisma Ru de Radio UNAM.

La variante Delta se gestó en la India y se caracterizó por incrementar el número de contagios y decesos en el país asiático. La variante Delta Plus es la combinación de la variante Delta con una mutación (en la proteína de espiga del virus SARS-CoV-2) detectada en Sudáfrica, con capacidad para replicarse y ser más transmisible, lo que podría hacerla más infecciosa o dominante.

El experto en salud pública advirtió que “al virus lo que le interesa es reproducirse, no matar a la gente, volverse más patógeno, transmitirse con más facilidad y reinfectar a los que ya había infectado”.

En ese sentido, las vacunas aprobadas para contrarrestar covid-19 protegen contra las variantes, “unas con más eficacia que otras pero todas protegen contra la posibilidad de morir”. Pero, enfatizó, “mientras la pandemia no se termine debemos seguir usando cubrebocas, sana distancia y ventilación de los espacios cerrados, por ejemplo”.

¿Por qué las personas con esquema de vacunación completo contra covid-19 se enferman o mueren?

Al respecto, Macías Hernández egresado del Posgrado de la UNAM, señaló que cuando se vacuna a decenas de millones de personas se espera, de acuerdo a las estadísticas, que surjan casos, aún con una vacuna con 99 por ciento de eficacia. Sin embargo, precisó, hay que comparar el número de enfermos o decesos contra el número de muertos de las personas que no están vacunadas. “Hay que acostumbrarnos a ver las cosas y a pensar en probabilidades y en proporción”.

El relajamiento de las medidas sanitarias preventivas y pensar que estar vacunado significa que podamos hacer una vida normal es otro de los factores de riesgo.

La aprobación de la OMS para la aplicación de la vacuna CanSino en México

El doctor Macías consideró que el Comité de Moléculas Nuevas de la Cofepris tuvo la información y la usaron para determinar la seguridad y eficacia de la vacuna, y agregó que “las personas que se pusieron esa vacuna deben sentirse protegidas, pero si es necesaria más información le corresponde a la compañía dar los resultados preliminares de sus estudios de fase 3, eso no le toca decirlo a los investigadores”.

Tercera ola de covid-19 en México

Según el experto, estamos en medio de una tercera ola, aunque no sabemos qué tan intensa va a ser y cuánto va a durar, “estamos viendo un repunte en zonas específicas, Baja California Sur y buena parte de la Península de Yucatán, se espera que sea de menor intensidad pero no sabemos. Este virus no tiene palabra de honor, esto no se ha terminado”.

Reapertura de actividades económicas

Aunque se retomen las actividades económicas la prioridad es la salud, la gente debe tener criterio, sentido común, no tomar riesgos innecesarios como acudir a lugares concurridos. “Independientemente de lo que pueda o no hacer el gobierno cada uno de nosotros debe tener responsabilidad individual”, aconsejó el especialista.