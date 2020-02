Diario Judío México - Se canceló una clase de Talmud, una conferencia sobre la historia del sionismo y una presentación de un libro en el Memorial del Holocausto. La vida judía en Milán por la crisis del coronavirus que está golpeando duramente el norte de Italia es una sucesión de correos electrónicos que cancelan un rico calendario de eventos que las instituciones judías de la ciudad organizaban regularmente.

Considerada la capital económica de Italia , Milán alberga a 7.000 judíos, la mayor comunidad judía del país después de Roma.

Italia es actualmente el tercer país en número de casos de coronavirus registrados en el mundo después de China y Corea del Sur, con más de 200 infectados, la mayoría en Lombardía, la región de Milán.

El contagio ha impulsado a las autoridades locales a adoptar una serie de medidas, entre ellas la cancelación de las escuelas hasta el 1º de marzo y la prohibición de las grandes reuniones, como las funciones religiosas y las actividades recreativas. Los teatros y cines también han cerrado, y se ordenó que los cafés cerraran antes de las 18.00 horas.

Mientras las instituciones judías vigilan de cerca la epidemia de coronavirus , y mientras todos se preocupan por el impacto de la situación en la ciudad, los judíos del norte de Italia no entran en pánico.

“Siguiendo las órdenes de las autoridades, cerramos nuestra escuela pero nuestras oficinas están abiertas y el hogar de ancianos de la comunidad también está funcionando normalmente, con todas las precauciones apropiadas”, dijo Milo Hasbani, el presidente de la comunidad judía de Milán, a The Jerusalem Post.

“En cuanto a las funciones religiosas, hemos estado en contacto con la prefectura y acordamos que las sinagogas podrían celebrar sus oraciones diarias con sus fieles habituales pero no aceptarían visitantes ni grandes multitudes”, dijo. “Nos pondremos en contacto más adelante en la semana para ver si será posible que las sinagogas estén abiertas en Shabat”.

Hasta donde saben, nadie en la comunidad ha sido infectado, dijo Hasbani.

Un bar mitzvah que estaba programado para el jueves ha sido pospuesto, así como una cena para recaudar fondos organizada por el Keren Hayesod a principios de la próxima semana, dijo.

“Mañana celebraremos el consejo comunitario”, dijo. “Estamos considerando nombrar un grupo de trabajo especial para tratar la emergencia que podrá actuar rápidamente. Hasta ahora, tengo que agradecer a todos los profesionales que trabajan en sus comunidades por sus esfuerzos y eficiencia”.

Uno de los desafíos que presenta la cancelación de la escuela consiste en el hecho de que la ley italiana exige un número mínimo de días de escuela, que para las escuelas judías ya es difícil de alcanzar debido a las fiestas judías.

“Estamos hablando con el Ministerio de Educación para entender qué hacer si decidieran mantener las escuelas cerradas por más tiempo”, dijo Hasbani, y agregó que también están explorando la posibilidad de impartir clases en línea.

Tener a los niños en casa durante muchos días a mitad del año escolar es un desafío para muchas familias, como dijo Jennifer Berkowitz, madre de tres hijos, al Post.

“Los niños están muy contentos de estar en casa, pero tenemos que organizarnos”, dijo mientras sus tres hijos, de nueve, siete y 18 meses, juegan en el fondo.

Berkowitz dijo que no fue a la oficina hoy para estar en casa con los niños mientras que su situación es especialmente complicada también porque su niñera está en casa enferma (sin relación con el coronavirus).

“No tengo miedo, los saco por la tarde. Tal vez evitemos el patio de juegos, ya que los toboganes y columpios son tocados por mucha gente, pero aún así iremos a un parque”, dijo. “Lo importante es lavarse las manos”.

Como muchos judíos milaneses, Berkowitz tiene familia en Israel. Su madre y su hermana planean visitarla en los próximos días. Pero las incertidumbres sobre posibles cuarentenas podrían afectar su decisión.

“Mi madre está planeando quedarse por un largo período, así que no está tan preocupada, pero mi hermana debería estar aquí sólo por unos días y le preocupa que las autoridades israelíes puedan ordenar a los que regresan de Italia que estén aislados durante dos semanas, así que no sabe qué hacer”, dijo, añadiendo que en este momento los problemas relacionados con los viajes son más preocupantes al escuchar que el propio virus. “Estamos planeando pasar la Pascua en Israel. Realmente esperamos no tener que renunciar a ella”.

El cierre de las escuelas también afecta a las otras dos escuelas de la Jornada Judía de Milán – Chabad y la Sefardí-Libanesa.

“Esperábamos realmente poder permanecer abiertos, pero por supuesto cuando las autoridades dieron la orden cumplimos”, dijo al Post Rivka Hazan, el director de la escuela de la sucursal local del Merkoz L’Inyonei Chinuch, la organización educativa de Chabad.

Dijo que ya se habían organizado para llevar a cabo algunas actividades en línea, y que se asignaron tareas a las clases.

“Creo que la gente se preocupa demasiado por el coronavirus”, dijo Hazan. “Me preocupa que el pánico se esté extendiendo. Es cierto que la enfermedad es contagiosa, pero la gente también se recupera. Me recuerda a la época de la primera Guerra del Golfo, cuando los supermercados estaban vacíos por un conflicto que se libró en Irak”.

Según los medios de comunicación italianos, los estantes de los supermercados de Milán también están vacíos.

El comedor de beneficencia de Milán sigue funcionando. “No podemos dejar sin comida a la gente que depende de ella”, dijo.

“En este período, siempre tenemos muchos invitados para el Shabat que vienen a la feria del sector de las gafas, y ahora todos han cancelado”, dijo Hazan. “Me preocupa que esta situación sea muy negativa para Milán”.

Italia tiene más de 220 casos de coronavirus, el número más alto de Europa, y siete muertes por Covid-19. Unos 50.000 italianos de las dos regiones “calientes” del norte del Véneto y Lombardía han sido puestos en cuarentena durante 14 días.