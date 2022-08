La Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela (CAIV) tildó de «detestables» las declaraciones del fundador y director de La Tele Tuya

En entrevista con Vladimir Villegas, Trapiello dijo que le gustaría almorzar con Hitler y que le preguntaría a Hitler «por qué no terminó lo que quería hacer». Además, afirmó que no «creía en el cuento» del Holocausto

CAIV dijo que las declaraciones de Trapiello demuestran una «ignorancia crasa y supina, además de un antisemitismo delirante»

La comunidad judía de Venezuela rechazó las declaraciones del fundador y director del canal La Tele Tuya Esteban Trapiello en el programa «Par de Calvos» conducido por Vladimir Villegas y Pedro Carvajalino.

En ese espacio y a la pregunta de con quién almorzaría, si con Adolfo Hitler o con Fidel Castro, Trapiello respondió que lo haría con los dos y que le preguntaría a Hitler «por qué no terminó lo que quería hacer».

La Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela (CAIV) recordó que al menos 6 millones de personas fueron asesinadas por el simple hecho de ser judías y como consecuencia de la ideología de Hitler.

De ellas, destacan, un millón y medio eran niños.

«Esto nos da a entender la dimensión de tan detestable declaración, a la que se suma hablando del Holocausto en dicho programa, diciendo: ‘no puedo creer ese cuento’», denuncian en un comunicado.

“Yo no estaba, entonces yo no puedo creerme el cuento del Holocausto. Cada quien cuenta su historia, y yo no estaba en esa historia. Yo veo películas, y como las películas son de Hollywood que me dicen de una manera la historia, la historia depende de quien la cuenta», fueron las expresiones textuales de Trapiello.

Añaden que negar el Holocausto, que significó el proyecto de eliminar a un pueblo de la faz de la tierra por considerarlo inferior, demuestra una «ignorancia crasa y supina, además de un antisemitismo delirante».

Recuerda la comunidad judía en Venezuela que la ley contra el odio, la convivencia pacífica y la tolerancia penaliza este tipo de conductas, «que se subsumen en la categoría de crímenes de odio».

En consecuencia, alertan a los órganos del poder público a que tomen nota de esta situación.

Otros comentarios polémico de Trapiello

En la misma entrevista, Trapiello se refirió en tono ofensivo a los venezolanos que huyen de la crisis del país a través de peligrosos caminos como la selva del Darién

“Es una imbecilidad irse por la selva del Darién. El que se va por imbécil, que se muera por imbécil. Dime quién carajo se va ir para el Darién sabiendo el riesgo que corre. Puro imbécil (…). Esa es una gente que está manipulada”, afirmó Trapiello en la entrevista que le hicieran Pedro Carvajalino y Vladimir Villegas.

Por otra parte, Trapiello también dijo que le pondría «una bomba a todos esos fotoreporteros que están por ahí».

Justificó su comentario bajo el alegato de que algunos «atentan contra la estabilidad del país» y dijo que el Colegio Nacional de Periodistas «es una m*erda».

«A todos los periodistas de espectáculos de este país los he tenido a sueldo.