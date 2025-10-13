Comunidad judía en Colombia pide a Gustavo Petro que ‘restablezca relaciones diplomáticas con Israel’

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Luego de que el presidente Gustavo Petro celebrara el cese al fuego en Gaza y la liberación de rehenes, el director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, Marcos Peckel, le solicitó públicamente al mandatario reconsiderar la ruptura diplomática con Israel y abrir un nuevo capítulo en la relación bilateral.

El llamado de Peckel se produjo en respuesta a un comunicado del Gobierno Nacional en el que se reconocía la labor de los mediadores internacionales y se celebraba la liberación de secuestrados, incluido el ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot. Ante este gesto, el líder de la comunidad judía vio una oportunidad para reconstruir los puentes diplomáticos.

A través de su cuenta en la red social X, Peckel se dirigió directamente al jefe de Estado: “Señor presidente @petrogustavo Ahora restablezca las relaciones diplomáticas con Israel, renueve la interlocución en esta nueva etapa de construcción de paz en la región”.

La petición busca revertir una de las decisiones más drásticas en la política exterior del actual gobierno, enmarcada en una serie de acciones y declaraciones críticas frente a la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza.

El camino a la ruptura entre Colombia e Israel

La relación entre Colombia e Israel, históricamente sólida y con importantes lazos de cooperación militar y comercial, se fracturó a raíz del conflicto desatado por el ataque del grupo Hamás el 7 de octubre de 2023.

El presidente Petro adoptó desde el inicio una postura de dura crítica hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu. El punto de quiebre llegó el 1 de mayo de 2024, cuando, durante su discurso del Día del Trabajo, el mandatario anunció la ruptura de relaciones diplomáticas. “Mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel (…) por tener un presidente genocida”, sentenció Petro en la Plaza de Bolívar. La medida se hizo efectiva al día siguiente.

A esta decisión diplomática le siguió una de carácter comercial. En agosto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió un decreto que prohibió las exportaciones de carbón a Israel, argumentando razones humanitarias y de respeto al derecho internacional. Colombia ha sido un proveedor significativo de este mineral para la generación de energía en Israel.

Paz en Gaza que saluda Colombia

El reciente comunicado del Gobierno colombiano que motivó la respuesta de Marcos Peckel marcó un tono de celebración por los avances hacia la paz. En el texto, la Presidencia expresó su “reconocimiento y agradecimiento a los mediadores internacionales —Qatar, Turquía, Egipto y Estados Unidos—”, por lograr un cese al fuego que permitió “el intercambio de prisioneros” y la entrada de ayuda humanitaria.

El Gobierno destacó el retorno del ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot y acogió con “satisfacción la liberación de todos los secuestrados israelíes”. Asimismo, resaltó la liberación de más de 1.700 palestinos detenidos.

Es en este nuevo contexto de distensión en la región que la comunidad judía en Colombia, a través de su principal vocero, considera pertinente y necesario que el Gobierno Nacional dé un paso hacia la normalización de los lazos con un socio histórico. La pelota, ahora, está en el campo de la Casa de Nariño.

