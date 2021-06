Equipos de rescate continúan buscando personas entre los escombros del condominio residencial Champlain Towers, parte del cual se desplomó la madrugada del jueves 24 en Surfside, al norte de Miami Beach en Florida.

La alcaldesa de Miami Dade, Daniella Levine Cava, informó que la cifra de desaparecidos se eleva a 159. Aseguró que continúan “trabajando fuertemente” con el apoyo del gobierno federal para encontrar más personas entre los escombros. “Tenemos esperanzas”, agregó.

Según fuentes consulares, entre las personas aún no localizadas se cuentan 31 latinoamericanos: un chileno, tres uruguayos, seis paraguayos, nueve argentinos, seis colombianos y seis venezolanos, estos últimos originarios de nuestra kehilá.

Según la organización Jabad de South Broward, al menos 34 de las personas desaparecidas son judías, informó el periódico South Florida Sun-Sentinel.

Entre los desaparecidos se cuentan parientes de la primera dama de Paraguay, Silvana López Moreira, así como de la ex primera dama de Chile, Michelle Bachelet.

Los residentes de la torre que se mantuvo en pie fueron rápidamente rescatados por los bomberos, y los edificios adyacentes, incluyendo un hotel, fueron evacuados. Este es probablemente uno de los desastres estructurales más graves en la historia de Estados Unidos.

Solidaridad judía

Cuando el alcance de la devastación se hizo evidente el mismo jueves, las comunidades judías locales se pusieron en acción.

La Federación Judía del Gran Miami lanzó una campaña para ayudar a las víctimas, estableciendo un fondo de emergencia para ayudar con las necesidades inmediatas y a largo plazo.

Un aspecto del centro de acopio creado en la sinagoga Skylake, cercana al lugar del desastre (Foto cortesía de Daniel Sternberg)



Un evento para recaudar fondos en línea lanzado por la sinagoga The Shul of Bal Harbour, ubicado al norte del edificio derrumbado, había recaudado $ 240.000 de más de 2000 donantes en cuestión de horas. Esa sinagoga y la de Skylake crearon centros de acopio de alimentos, artículos de tocador, cobijas y juguetes para los sobrevivientes. Mientras tanto, los restaurantes kosher de la zona distribuyeron alimentos a los socorristas y a los desplazados de la parte del edificio que no colapsó.

También la organización Hatzalah del sur de Florida ha apoyado los esfuerzos de rescate en el lugar del colapso. “Ha sido un día difícil”, dijo Michael Strongin, uno de los 30 voluntarios de esa organización.

Asimismo, el grupo mexicano Cadena está apoyando las labores de rescate de Miami. Su “Go Team” está brindando colaboración y logística en las funciones de búsqueda y rescate de sobrevivientes, y ayudando a organizar los centros de acopio para recibir los insumos necesarios para los damnificados, muchos de los cuales quedaron sin hogar, y para quienes por medidas de precaución han sido desalojados del área. Los siete rescatistas de Cadena y su equipo canino están empleando la tecnología Life Locator y el Finder (Sistema de Detección de Vida).

Además, debe mencionarse que los equipos deportivos de básquetbol, fútbol americano y béisbol de Miami ofrecieron comida a los socorristas y las familias de los damnificados.

Desde Israel

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yair Lapid, se comunicó con el cónsul local y el jefe de la Federación Judía para ofrecer apoyo. “El personal del Ministerio de Asuntos Exteriores en Miami e Israel está haciendo todo lo posible para ayudar a los heridos y las familias. Es un evento difícil y complejo y tomará tiempo lidiar con él. Estamos a su disposición para cualquier asistencia que puedan necesitar”, dijo Lapid.

El propio primer ministro Naftali Bennett escribió este viernes en Twitter que Israel enviará ayuda: “Estamos siguiendo con preocupación las difíciles imágenes que llegan desde Florida. Nuestros representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores en Miami e Israel están haciendo todo lo posible para ayudar a abordar la situación. Toda la nación de Israel ora por la seguridad de los heridos y desaparecidos en el desastre. Desde aquí enviamos apoyo a nuestros hermanos de la comunidad judía en particular, y a todos los residentes de Florida en general, y expresamos nuestro dolor por este trágico evento”.

Personas evacuadas en un centro de acogida (Foto: Twitter)

La organización United Hatzalah informó que está trabajando con la aerolínea El Al para enviar una unidad de respuesta a crisis, incluyendo personal de sicotrauma para ayudar a los familiares de las víctimas, vecinos y otras personas a sobrellevar la tragedia. “Tan pronto como ocurrió el colapso comenzamos a hacer los preparativos para la partida de la misión”, señaló el presidente de United Hatzalah, Eli Beer, en un comunicado. “Estarán allí tan pronto como las regulaciones nos permitan llegar”.

La misión estará dirigida por el vicepresidente de operaciones de United Hatzalah, Dov Maisal, quien ha dirigido misiones de respuesta a desastres en Nepal, Haití y Japón.