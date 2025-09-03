Con presencia de ministros Lobos y Van Klaveren la Comunidad Judía realizó oración por Chile

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Ayer, 2 de septiembre, cerca de las 20 horas, la Comunidad Judía de Chile (CJCH), dio inicio a la Oración por Chile (Tefilá por Chile), en la sinagoga de Viña del Mar, la cual estuvo encabezada por la ministra general de la presidencia, Macarena Lobos, y el presidente de CJCH, Alfredo Misraji. La ceremonia también contó con la presencia del canciller Alberto Van Klaveren.

En la oportunidad la ministra Macarena Lobos señaló: «Chile es una gran familia donde conviven personas de diferentes credos, creencias, etnias y procedencias. Esa diversidad nos obliga a respetar la dignidad de todos y todas y a rechazar toda forma de odiosidad, discriminación e intolerancia. Hoy venimos a rezar por la paz, una paz que se construye día a día, con respeto y con justicia, y que nos lleva rechazar toda forma de odio. Por eso, como gobierno condenamos la vandalización de la sinagoga Bicur Joilim. Esto merece el repudio de todas y todos», enfatizó.

Por su parte, el presidente de la Comunidad Judía, Alfredo Misraji, dijo: «No podemos olvidar que Chile aparece hoy como el país con los índices más altos de antisemitismo en Latinoamérica. Vemos cómo el odio hacia los judíos se manifiesta en las calles, en las aulas de colegios y universidades, y se multiplica en redes sociales. Luchar contra antisemitismo es una tarea colectiva, porque cuando se normaliza el odio hacia cualquier grupo o minoría, ese odio se termina expandiendo hacia todos. En este contexto, la Ley Zamudio fue un avance, pero hoy es insuficiente. Necesitamos dar un paso más adelante, robustecerla e incluir de manera explícita todas las formas de discriminación, como por ejemplo el antisemitismo y los discursos de odio».

Misraji agregó: «Hoy queremos decirlo con claridad: somos chilenos, orgullosos de nuestra patria, agradecidos de esta tierra que acogió a nuestros abuelos y bisabuelos. Nuestra tradición, con más de un siglo de historia en este país, nos impulsa a aportar desde la educación, la cultura y el diálogo, porque entendemos que Chile se enriquece en su diversidad y se fortalece en su unidad».

En tanto, el canciller Alberto Van Klaveren destacó: «El mensaje (de esta ceremonia) es de paz, de tolerancia, de convivencia entre las diferentes comunidades y los distintos credos que aportan a la diversidad de nuestro país. La comunidad judía ha hecho un aporte muy importante históricamente y, obviamente, representa un factor relevante dentro de la sociedad chilena. Creemos que esta actividad tan tradicional, se hace todos los años, tiene un valor especial y hay que destacar que se desarrolla en una región como es la Región de Valparaíso».

Sus palabras se dieron en el contexto de la plegaria por el bienestar de nuestra nación y sus gobernantes -ad portas de Fiestas Patrias-, que realiza la Comunidad Judía de Chile desde el 2010 y es el equivalente al Tedeum católico. La ceremonia ecuménica contó con la presencia de aproximadamente 300 personas, entre ellas, parlamentarios, embajadores y representantes del gobierno, entre otras autoridades.

La Oración por Chile tuvo lugar en la sinagoga de Viña del Mar, como una señal de descentralización y reconocimiento al aporte que hacen las regiones al desarrollo del país.

Durante el rezo los rabinos de Chile elevaron plegarias por la esperanza, la solidaridad, el diálogo y, en especial, por la paz en nuestro país, el Medio Oriente y el mundo. Además, se pidió la pronta liberación de los 48 civiles secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, que todavía se encuentran en Gaza.

El acto terminó con una oración interreligiosa realizada por los representantes de todos los credos