Con una emotiva y espectacular ceremonia se celebró la graduación de los nuevos 33 Pilotos de la Fuerza Aerea Israeli  

La finalización del curso de Pilotos número 186 se celebró el Jueves 29 de Junio de 2023 en la Base de la Fuerza Aérea de Hatzerim, en el sur de Israel cerca de la ciudad de Beer Sheva.

Luego de 3 años de entrenamiento ,se sumaron este año 33 nuevos pilotos a la Fuerza Aérea Israelí cuyo trabajo es proteger los cielos de Israel.

El Presidente del Estado Yitzhak Herzog felicitó a los nuevos aviadores de combate, egresados del Curso Piloto 186 , les entregó el jueves 10 de Tamuz, 29 de junio, las alas de vuelo y felicitó especialmente al Piloto : teniente “‘ ( por cuestiones de seguridad no se dice sus nombres , ni se muestran sus rostros ) , sobresaliente del curso de pilotos 186.

Se adjuntan parte de las palabras del presidente : “Me siento muy feliz, y la verdad también muy orgulloso, de estar hoy aquí con ustedes, en esta emocionante ceremonia -que exalta a nuestros hijos e hijas que hoy reciben alas, y escriben un capítulo más en la honrosa y apasionante historia de la Fuerza Aérea, de las FDI y del Estado de Israel.

Este año, esta ceremonia se lleva a cabo en el 75 aniversario de la independencia de Israel, 75 años de poder israelí en tierra, mar y aire; Y así, precisamente aquí y hoy, en un período tormentoso y tenso de controversia en Israel, deseo volver, recordar y recordar uno de los valores más básicos en los que siempre se han basado las Fuerzas de Defensa de Israel y especialmente la Fuerza Aérea. , un valor que debe estar ante nuestros ojos, como aprendemos de nuestra Fuerza Aérea, y esa es la unidad de Israel.

Por lo tanto, elegí mencionar aquí hoy una historia especial de Binyamin Kahana. Benjamin Kahana fue uno de los pioneros de la aviación en la Tierra de Israel y uno de los primeros pilotos de la Fuerza Aérea. Desde el comienzo de su servicio, fue un piloto bastante inusual, no era del entorno familiar, no comía del mismo ” mesting “ ( plato especial de los soldados de combate ) que los otros en los cursos de capacitación de Haganah, era un hombre de Betar, no ocupaba las posiciones y conceptos que prevalecían en ese momento en la élite política en Israel. Por lo tanto, no fue fácil para él ser aceptado como piloto de pleno derecho en la Fuerza Aérea. Luego de varias protestas y desconfianza por parte de muchos , hubo dificultades, hubo vacilaciones, pero Ben Gurion, Eliyahu Golomb y otros altos funcionarios del establecimiento de seguridad decidieron que las FDI serían diversas, las FDI serían el ejército popular que contienen todos los matices de la sociedad israelí. El liderazgo decidió, y la Fuerza Aérea, como siempre, se unió a la tarea; Como decían los comandantes del Ejército del Aire en aquellos días: “Ahora estamos todos juntos “

En el segundo día de la Operación Kadesh – octubre de 1956 – Kahana salió al enfrentamiento de David y Goliat en el cielo. Mientras piloteaba un Piper, participó en combate contra aviones de combate egipcios; Se sumergió en los wadis, se cernió sobre las montañas, y todo esto para evitar un ataque a nuestras fuerzas en el Sinaí. Benjamin Kahana y David Cohen se estrellaron contra el suelo junto con su avión, pero en su baile aéreo de despedida ayudaron a las unidades de las FDI a continuar su misión sin una amenaza aérea. Por esta acción, el Mayor Binyamin Kahana, fallecido, recibió la Medalla de Honor.

Esta historia de heroísmo es un recordatorio conmovedor y claro: las Fuerzas de Defensa de Israel son el lugar más distintivo para el encuentro entre los diferentes matices de la sociedad israelí. El lugar más singular, de reunión y majestuoso, donde todos somos uno, donde todos estamos juntos, contra nuestros enemigos y por nuestro país y nuestra gente. En este tiempo complejo, debemos poner ante nuestros ojos la historia de Benjamín Kahana, y sobre todo – la unidad de Israel. cuyo propósito es el crecimiento común, la prosperidad común y un futuro común. Los desafíos de Ahdut Israel vienen en este momento de varias direcciones, y algunos de ellos, lamentablemente, se filtran en las FDI. En el contexto de la controversia que está polarizando a la sociedad israelí, me gustaría decir: el derecho a protestar dentro de los límites de la ley es un derecho básico indiscutible en cualquier país democrático y por supuesto en Israel. Representa a todos los ciudadanos, y ciertamente a los reservistas. Pero las amenazas de rechazo y no voluntariedad no tienen cabida porque nos derriban el suelo a todos y debilitan nuestra resiliencia de seguridad y nuestra cohesión como sociedad. Al mismo tiempo, otro desafío que nos amenaza es la actitud hacia las FDI y sus comandantes en este momento. El terror nos ha golpeado recientemente en el Estado de Israel en general y en Judea y Samaria en particular. Dije y vuelvo a decir : Nuestros enemigos que están inundados de odio no podrán con nosotros, ni por el espíritu israelí, ni por la cohesión israelí ni por el Estado soberano, judío y democrático de Israel….

Mis queridas y queridos graduados del curso, no es ningún secreto que el Estado de Israel está constantemente amenazado, desde los días de su creación hasta el día de hoy, por enemigos que se oponen a nosotros y a nuestras esposas, encabezados, en este momento, por el régimen del ayatolá iraní. Como se ha demostrado en el último año sin lugar a dudas, en el Medio Oriente, Europa y en todo el mundo, Irán es un pulpo que envía armas de terror y odio. Y dondequiera que se encuentren las huellas dactilares de Irán, hay destrucción, sufrimiento y daño a la dignidad humana. Por lo tanto, la conclusión es clara: debemos oponernos a Irán de manera decidida, como una comunidad internacional unida, y ante todo evitar que tenga armas nucleares, por cualquier medio.

La Fuerza Aérea tiene un peso central y decisivo en la defensa del Estado de Israel – en el corto y largo plazo, siendo una fuerza con capacidades y capital humano de primer orden en el mundo; Y estoy seguro de que ustedes, los que han completado el curso, harán una gran contribución a las capacidades del cuerpo y a nuestra protección de cualquier adversidad y enemigo. Quisiera agradecerle a usted, Mayor General Tomer Bar, el comandante de la Fuerza Aérea, por su liderazgo responsable y decidido, y decir claramente: todos ustedes, mujeres y hombres de la Fuerza Aérea, en el aire y en el terreno, en todos los roles y en todas las unidades, regulares y de reserva- son ejemplo y modelo de entrega y patriotismo. Les agradezco en nombre de todo el Estado de Israel.

Y por supuesto un agradecimiento especial, conmovedor y abrazador a las queridas familias en cuyos hogares están echadas las raíces, llenas de amor por la tierra, con voluntad de defenderla y luchar por ella. Gracias, queridas familias, por ser el espíritu que late bajo vuestras alas. Y a ustedes, queridos graduados, despeguen , llévennos al cielo y regresen a nosotros en paz y que tengan éxito en todas sus tareas”.

También el Primer Ministro Biniamin Netanhayu expresó en la ceremonia de finalización del curso de Pilotos número 186 que se celebró el Jueves 29 de Junio de 2023 en la Base de la Fuerza Aérea de Hatzerim : “El principio que nos guía es, cualquiera que intente dañarnos, lo dañamos y con más fuerza. Trabajamos constantemente contra los intentos de Irán y sus metástasis de abrir frentes de terror contra nosotros: en Siria, Líbano, Gaza, Judea y Samaria.

También estamos trabajando contra los intentos de Irán de desarrollar células terroristas y la capacidad del terrorismo en nuestros países vecinos, que no son países en conflicto con nosotros.

No permitiremos que Irán se aferre a nuestras fronteras, no permitiremos que establezca fábricas de armas de precisión en el Líbano y Siria y, por supuesto, no aceptaremos las intenciones de Irán de desarrollar un arsenal nuclear.

Incluso si se firma un acuerdo entre EE. UU. e Irán con respecto al programa nuclear de este último, no estaremos obligados por este acuerdo.

Mantendremos nuestro derecho y nuestra obligación de defendernos, con nuestras propias fuerzas, contra cualquier amenaza, en todo el Medio Oriente. La Fuerza Aérea tiene, y tendrá, un papel muy importante en esto”.

El General Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel ( FDI) les dijo : ” Una y otra vez demostraron que son dignos de ser pilotos ” de las FDI , y ” espero que continúen haciendo exactamente eso : liderar y completar cada misión de manera profesional y con devoción“

Fueron invitados también a esta especial y emocionante ceremonia 40 niños , que han disfrutado grandemente

Crédito de las fotos del Presidente : Amos Ben Gershom/ GPO

Crédito de las fotos del Primer Ministro : Haim Zach/ GPO.