Para muchos habitantes de Montreal, el Holocausto sigue siendo uno de los momentos más decisivos de la historia judía.

“Ha habido una demanda notable de más programas educativos sobre el Holocausto y su legado de derechos humanos”, dijo Sarah Fogg, jefa de comunicaciones del Museo del Holocausto de Montreal.

Algunos, sin embargo, están tratando de ayudar a las personas a ver la comunidad de otras maneras y superar ese trauma.

Sonny Moroz, concejal de la ciudad de la oposición de Montreal para Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, presentó una moción el lunes para que la ciudad de Montreal reconozca mayo como el Mes de la Herencia Judía.

“Fue reconocido en Canadá en 2018”, dijo. “A través de la iniciativa del Senado aprobaron el proyecto de ley y estamos siguiendo su ejemplo”.

El objetivo, dijo Moroz, es celebrar y mostrar la cultura judía en esta ciudad y reconocer las contribuciones de los miembros de esa comunidad.

“Creo que el mes de mayo ahora será una oportunidad para que destaquemos los diferentes aspectos [of the community] que podrían no haber tenido representadas sus experiencias vividas”, explicó.

Además de eso, algunos argumentan, servirá para educar a la población en general y aceptar la diversidad.

“Creo que fomenta la tolerancia, la cooperación, el diálogo y elimina los estereotipos”, argumentó el ex concejal de la ciudad de Montreal, Marvin Rotrand, director nacional de la Liga de Derechos Humanos de B’nai Brith Canadá.

Reconocer el mes es particularmente importante, señaló, a la luz del informe de su organización del lunes que muestra que los actos de antisemitismo en el país se han disparado.

Según el informe, hubo un aumento del siete por ciento en los incidentes antisemitas generales entre 2020 y 2021, y en Quebec el aumento fue el más alto con un 20 por ciento.

Lee mas: El conflicto entre Israel y Palestina sigue cobrando gran importancia en Montreal (2021)

En todo Canadá, señaló Rotrand, los incidentes denunciados fueron cada vez más violentos.

“La cantidad de incidentes violentos contra judíos en 2021 aumentó de nueve a 75”, dijo a Global News. “Eso es un aumento del 733 por ciento.

Rotrand dijo que eso llevó a B’nai Brith a comunicarse con las ciudades para que reconozcan el Mes de la Herencia Judía.

“Todas las comunidades pequeñas y grandes se harán públicas después del 1 de mayo con mociones, proclamaciones, campañas en las redes sociales”, dijo.

La alcaldesa de Montreal, Valérie Plante, dijo que apoya el esfuerzo.

“Siempre ha sido importante para la ciudad de Montreal respetar, honrar y recordar por lo que pasó la comunidad judía”, dijo a Global News, “y han estado contribuyendo a Montreal”.

Moroz espera que la moción sea aprobada en el concejo municipal el martes.

Noticias relacionadas