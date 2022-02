Un condado de Tennessee, en el interior de Estados Unidos, censuró un famoso cómic educativo sobre el Holocausto por unanimidad de toda su dirección, con argumentos como que se mostraban cuerpos desnudos y se utilizaban blasfemias como “God Damn” (maldición) que recogen el nombre de Dios.

Varios medios recogen hoy esta votación, que tuvo lugar ayer y que ha sido noticia porque se produjo en vísperas del Día internacional en memoria del Holocausto, que se celebra hoy en todo el mundo.

Maus es una novela gráfica en dos tomos hecha por el dibujante Art Spiegelman. En ella relata la historia verídica del padre de Spiegelman y cómo sobrevivió al Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Maus emplea animales para representar a diversos grupos de la Guerra: ratones (judíos), gatos (alemanes), cerdos (polacos), perros (estadounidenses) y ranas (franceses). Foto: Pantheon vía AP.

‘It has the breadth of autocracy and fascism about it’ — Pulitzer Prize-winning author Art Spiegelman responded to a Tennessee school board’s decision to ban his Holocaust novel ‘Maus’ from schools pic.twitter.com/BGe96e0mzG

